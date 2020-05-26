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Нові пози та чиста постіль: що пропонують борделі Швейцарії, щоб їх відкрили в період пандемії

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Борделі Швейцарії хочуть повернутися до роботи
Борделі Швейцарії хочуть повернутися до роботи / unsplash.com

Проституція у Швейцарії є законною та регульованою і в рамках заходів з протидії поширення COVID-19, уряд від 16 березня заборонив роботу борделів. Аби повернути собі робочі місця, секс-працівники та працівниці висунули свої пропозиції та власний перелік рекомендацій, яких вони дотримувалися б під час пандемії.

Організація ProKoRe вимагає, аби від 8 червня уряд дозволив повернути роботу працівникам зі сфери секс-послуг. Організація запропонувала власний перелік комплексних заходів профілактики для пришвидшення цього процесу.

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ProKoRe закликає уряд Швейцарії негайно зняти обмеження, адже багато людей втратили роботу й стикнулися з бідністю чи навіть місцем проживання. Також в організації наголосили, що чинна заборона породжує незаконне сутенерство і є небезпечною. 

Які методи профілактики пропонують в борделях для зниження ризику поширення COVID-19

  • Використання лише таких сексуальних поз, які дозволяють забезпечити безпечну відстань між обличчями тимчасових партнерів. Наприклад, "собачий стиль" та "зворотна пастушка" дозволяють жінці дещо віддалитися від обличчя партнера. 
  • Також в ProKoRe вважають, що після кожного клієнта постіль та рушники необхідно прати при температурі мінімум 60 градусів
  • Після візиту кожного клієнта, радять обов'язково провітрювати приміщення щонайменше 15 хвилин.
  • У борделях повинні надаватися рукавички, презервативи та дезінфікуючі засоби, а працівники повинні бути в масках.
  • Асоціація не радить працівникам торкатися особистих речей та одягу клієнтів.
  • Дані про клієнтів пропонують записувати з метою відстеження потенційних контактних осіб та зберігати щонайменше впродовж чотирьох тижнів. 
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Профілактика захворювань Швейцарія Секс Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я
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