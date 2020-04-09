Новий рекорд: у Нідерландах 107-річна жінка перемогла коронавірус
У Нідерландах 107-річна Корнелія Рас одужала від коронавірусу. Її називають найстаршою людиною, яка змогла подолати СOVID-19.
Рас мешкає у будинку для пристарілих CuraMare, у якому відбувся спалах коронавірусу, повідомляє AD.
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17 березня Рас відсвяткувала свій 107-й день народження у власній кімнаті. Відомо, що наступного дня після свята жінка пішла на церковну службу й того ж дня занедужала.
Корнелія кашляла та мала температуру 38 градусів, однак вважала, що це не коронавірус. Навіть коли у неї підтвердили наявність інфекції, вона залишалася спокійною.
Ми не очікували, що вона переживе це... Вона не приймає ліків, все ще добре ходить і щовечора опускається на коліна, щоб подякувати Господу. Судячи з усього, вона зможе продовжувати це робити,
– розповіла племінниця Корнелії Маайке де Гроот.
Насправді, не можна безсумнівно стверджувати, що Рас є найстаршою людиною, яка пережила коронавірус. Адже багато країн досі не надають таких даних. Але те, що вона найстарша серед відомих – беззаперечний факт.
До слова, раніше у США від коронавірусу одужав 104-річний чоловік.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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