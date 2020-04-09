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Новий рекорд: у Нідерландах 107-річна жінка перемогла коронавірус

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107-річна жінка вилікувалась від коронавірусу / @dirkjanjanssen

У Нідерландах 107-річна Корнелія Рас одужала від коронавірусу. Її називають найстаршою людиною, яка змогла подолати СOVID-19.

Рас мешкає у будинку для пристарілих CuraMare, у якому відбувся спалах коронавірусу, повідомляє AD.

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17 березня Рас відсвяткувала свій 107-й день народження у власній кімнаті. Відомо, що наступного дня після свята жінка пішла на церковну службу й того ж дня занедужала.

Корнелія кашляла та мала температуру 38 градусів, однак вважала, що це не коронавірус. Навіть коли у неї підтвердили наявність інфекції, вона залишалася спокійною. 

Ми не очікували, що вона переживе це... Вона не приймає ліків, все ще добре ходить і щовечора опускається на коліна, щоб подякувати Господу. Судячи з усього, вона зможе продовжувати це робити,
– розповіла племінниця Корнелії Маайке де Гроот.

Насправді, не можна безсумнівно стверджувати, що Рас є найстаршою людиною, яка пережила коронавірус. Адже багато країн досі не надають таких даних. Але те, що вона найстарша серед відомих – беззаперечний факт. 

До слова, раніше у США від коронавірусу одужав 104-річний чоловік.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Нідерланди Здоров'я Лікування
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