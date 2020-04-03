Нульовий пацієнт з коронавірусом: хто він та навіщо шукати

Дідусь із хворобою Паркінсона, який майже не виходив із дому або продавчиня креветок на ринку – їх називали нульовими пацієнтами. Тобто людьми, які перші в світі захворіли на новий коронавірус. Чому важливо знати, хто був нульовим пацієнтом – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Влада Китаю оголосила про новий коронавірус 31 грудня 2019 року. Станом натепер офіційний Пекін повідомив про 82 тисячі хворих і 3,3 тисячі померлих від COVID-19. Тобто, все це за 3 місяці.

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Втім, насправді вірус виявили ще 17 листопада 2019 року, писали китайські ЗМІ. Після поширення хвороби почали шукати нульового пацієнта – людину, яка занедужала першою.

Це дає нам можливість відстежити, чи буде вірус змінюватися, чи буде далі інфікувати людей. Можемо визначити, яка частинка вірусу є стабільною. І тоді створювати вакцину до цієї стабільної частини,

– пояснив ексочільник Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.

Спочатку нульовим пацієнтом називали хворого чоловіка, який майже не виходив із дому та ніяк не був пов'язаний із ринком морепродуктів в Ухані. Однак потім сліди привели до базару.

"Зараз вважають, що нульова пацієнтка – жінка, яка продавала креветки на ринку в Ухані. Треба дослідити спосіб її життя, її звички. Чому вірус перейшов до неї, чому досі не інфікував, а тепер інфікує", – додав Володимир Курпіта.

Однак вірус міг майже одночасно виникнути в різних місцях, припускають експерти.

Ці процеси постійно йдуть у природі. І це могла бути не одна ситуація. Не один кажан є у Китаї, образно кажучи, і не один китаєць, який їсть цих кажанів,

– додав лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Пошук нульового пацієнта схожий на пошук голки в копиці сіна. Адже не виключено, що частина людей підхопили вірус і подолали його безсимптомно. Можливо, на пошуки підуть не один рік чи навіть десяток років.

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Науковці кажуть, що найголовніше зараз зупинити поширення вірусу, тобто дотримуватися карантинних заходів, а також шукати вакцину. Чим займаються науковці у кількох країнах, зокрема у США, Китаї, Німеччині, та ряді інших країн.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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