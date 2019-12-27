Оральні контрацептиви можуть впливати на розмір гіпоталамусу

Управління з контролю за продуктами й ліками вперше схвалило оральні контрацептиви у 1960-их роках. Але до цього дослідження було мало дослідів про вплив протизаплідних таблеток на гіпоталамус.

Оральні контрацептиви є однією з найпопулярніших форм контролю над народжуваністю, але деякі жінки використовують їх і для лікування широкого спектра станів: нерегулярні менструації, прищі, полікістоз яєчників, ендометріоз і судоми, повідомляє MedicalNewsToday.

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Для дослідження дослідники відібрали 50 здорових жінок, 21 з яких вживали протизаплідні таблетки.

Команда провела МРТ-сканування, щоб подивитися на мозок кожної з 50 жінок. Згодом вони використали перевірену методологію для вимірювання об'єму гіпоталамуса.



Гіпоталамус людини / medicalnewstoday

Дослідники виявили, що жінки, які приймають протизаплідні таблетки, мають значно менший гіпоталамус ніж ті, які не користуються оральними контрацептивами.

Попри це, дослідження не показало зв'язку між обсягом гіпоталамуса та когнітивними здібностями або здатністю мислити. Попередні дослідження припускають, що існує зв'язок між меншим об'ємом гіпоталамуса та зменшенням гніву.

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