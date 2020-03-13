Паніка через туберкульоз: як зміниться лікування захворювання

Місцеве населення в деяких регіонах лякають заявами про те, що тубдиспансери мають ліквідувати, а всіх хворих випустять на вулицю. Нібито згідно з чинною інформацією, такі правила вводить медична реформа, і вже з квітня 2020 року на українців чекає майже "апокаліпсис". Чи насправді хворих на туберкульоз можуть відпустити зі спеціальних медичних закладів – читайте в матеріалі 24 каналу.

Протитуберкульозний санаторій у Чернівцях розрахований на 150 дітей. Крім навчальних класів, там є їдальня, спортзал та лікувально-реабілітаційні кабінети.

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За словами головного лікаря ОДПТГ "Садгора" Світлани Матейчук, в пульмонологічному відділенні лікуються діти з неспецифічними захворюваннями органів дихання.

Це діти, які перенесли гостру пневмонію, а також з бронхіальною астмою, з обструктивним бронхітом,

– розповіла лікарка.

Заклад спеціалізується на медичній допомозі дітям, хворим на туберкульоз без виділення бактерій, та на профілактиці грипу ризику. Мати одного з мешканців санаторію відзначила, що не змогла б сама надати потрібну допомогу, яку хлопець отримує в санаторії.



У санаторії працівники постійно комунікують з маленькими пацієнтами / Скріншот з відео

У квітні 2020 року протитуберкульозний санаторій мають закрити. Причина – нова форма фінансування закладів охорони здоров'я. Серед медичних пакетів, які відшкодовуватиме Національна служба здоров'я, санаторне лікування взагалі не передбачене. "В санаторії проходило виключно оздоровлення, воно було сумнівної якості стосовно того, що насправді оздоровлювали", – пояснила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

Дітей з відкритим туберкульозом лікуватимуть у профільних закладах та тубдиспансері. Для цього виділили 5 ліжок на область, і зазначили, що цього вистачить.

Фінансування закладу становило 20 мільйонів гривень. В рік на одну дитину використовувалося майже 39 тисяч гривень. Ми провели моніторинг вартості лікування, до прикладу, в дитячому онкологічному відділенні, в нас вийшло 10 тисяч гривень,

– наголосив в.о. директора департаменту охорони здоров'я ОДА Василь Павлюк.

За розрахунками НСЗУ, лікування одного хворого на туберкульоз буде коштувати 20 тисяч гривень. Сучасна медицина дозволяє тримати пацієнта в ізоляції не 3 місяці, а від 2 до 4 тижнів. Як тільки він перестає бути небезпечним для оточення, його переводять на амбулаторне лікування. Але такий метод руйнує систему фінансування ліжок, яка існує вже не одне десятиліття.

У нас є дослідження, які показують дві залежності. Як тільки кількість пацієнтів зменшується, термін їхнього перебування на ліжку зростає, і навпаки,

– повідомила речниця Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

Через це у нас з'являються нові випадки стійкого до медикаментів туберкульозу. За словами Тетяни Бойко, у нас немає індивідуальних палат, як це повинно бути. Однак стається так: лежить людина яка вже перестала виділяти бактерії, яка має піти на амбулаторне лікування, а біля неї кладуть людину, яка їх виділяє.

Вони перезаражують один одного, і так виникає мультирезистентна форма туберкульозу, епідемія якого у нас зараз є,

– додала речниця НЗСУ.

Деякі ж регіони вже давно працюють за іншим принципом. На Одещині у стаціонарі хворі на туберкульоз перебувають близько місяця. Коли пацієнт перестає бути небезпечним, він лікується вдома. Є 11 амбулаторних програм. Одна з них – це коли хворим видають ліки в боксах, які нагадують про прийом пігулок та сигналізують лікарю про це.



Як проявляється туберкульоз / Фото 24 каналу