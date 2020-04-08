Папа Римський вважає пандемію коронавірусу відповіддю природи на зміни клімату

Папа Римський Франциск вважає, що пандемія коронавірусу – це відповідь природи на зміни клімату у світі й дії тих, хто ігнорує ці зміни.

Про це він сказав заявив в інтерв'ю британському католицькому виданню The Tablet.

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Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії або пам’ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?

— зазначив Папа.

За словами Папи, спалах коронавірусу COVID-19 стався через безвідповідальне ставлення людей до природи.

Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є відповіддю природи,

– зауважив понтифік.

Папа також розповів, що він одужує від свого бронхіту і ще більше молиться зі своєї резиденції у Ватикані під час цього "періоду великої невизначеності". Він ходить на сповідь щовівторка, щоб попросити вибачення за свій егоїзм.

Понтифік також заявив, що стурбований лицемірством деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть стикнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але водночас виробляють зброю.

За його словами, людство має вповільнити темпи виробництва і споживання, а також "навчитися розуміти й споглядати світ природи".

Наразі COVID-19 зафіксували у 184 країнах світу. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування – 1 мільйон 447.

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