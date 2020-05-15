Передчасне сім'явиверження: чому виникає та як побороти

Передчасне сім'явиверження згідно МКБ 10 (міжнародний класифікатор хвороб) належать до сексуальних дисфункцій, характеризується неможливістю чоловіка контролювати сім'явиверження. Також ще цей стан називають передчасною еякуляцією.

У міжнародному товаристві сексуальної медицини домовилися, що нормальна тривалість статевого акту становить не менше 3 хвилин, пише 24 канал.

Також на тему: Тонкощі чоловічого оргазму – виявляється, все набагато складніше

Чому виникає передчасна еякуляція

За однією з теорій передчасна еякуляція (ПЕ) – це еволюційна адаптація. Річ у тім, що в дикій природі немає часу на насолоду, а секс необхідний в першу чергу для розмноження.

Так ось чим довше триває статевий акт у самця, тим вище ймовірність що інший самець чи хижак відволічуть його від цього процесу. Якщо ж злягання відбувається швидко, то самець встигає еякулювати, передаючи свій генетичний матеріал.

Таким чином еволюція підкріплювала скорочення статевого акту до часу, який дає і розмноження і виживання.

Але передчасна еякуляція призводить до негативних переживань у чоловіків через те, що сім'явиверження починається раніше, ніж очікувалося. І разом з цим закінчується секс. Несподіваний фінал запускає аналіз своїх здібностей, з'ясування причин і бажання скоріше з цим розібратися.

Термін передчасна еякуляція виключно чоловічий. Хоча формально він пов'язаний з еякуляцією, але насправді йдеться про передчасний оргазм, після якого настає рефрактерний період і продовження статевого акту (за допомогою статевого члена) на якийсь період неможливо.

Причини передчасної еякуляції ділять на 3 групи: невротичні, дизонтогенетичні й органічні. Останні зустрічаються вкрай рідко (особливості розвитку нервової системи).



Передчасна еякуляція може зруйнувати самооцінку чоловіка / unsplash.com

Що ще призводить до передчасної еякуляції

Відсутність мастурбації;

Нерегулярний секс;

Стрес.

Як побороти передчасну еякуляцію

Лікування залежить від причини виникнення проблеми. Якщо причиною є еректильна дисфункція або простатит, то треба пролікувати спочатку ці захворювання, як правило після повноцінного лікування все приходить в норму.

Читайте також: Секс без фіналу: чому у чоловіка виникають проблеми з еякуляцією

Іноді ефективними виявляються крему з лідокаїном та іншими анестетиками або спеціальні презервативи. При короткій вуздечці статевого члена доцільно її подовжити.

Крім стандартного медичного лікування є ще і психосексуальний методи терапії:

Метод "старт-стоп" полягає в стимуляції статевого члена партнеркою, до моменту близького до еякуляції. Потім вона припиняє стимуляцію, до того моменту, як позив до еякуляції пройде. Потім знову, і так три рази після чого можна перейти до оргазму.

Метод "стиснення" по суті те ж саме, просто при наближенні еякуляції партнер здавлює голівку до того моменту поки позив до еякуляції не припиниться. Теж виконується три рази.

Дуже незамінна буває допомогу сексолога, психолога. Існують і медичні препарати.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.