Чи перевірятимуть на коронавірус всіх поліцейських і нацгвардійців: відповідь МОЗ
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не всіх cпівробітників Національної поліції та Нацгвардії будуть перевіряти на наявність коронавірусної інфекції.
Про це Степанов розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".
Читайте також В окупованому Луганську від COVID-19 помер головний лікар профільної лікарні, – ЗМІ
Раніше голова МОЗ наголошував, що безпека та здоров’я українців – пріоритет, тому було прийняте рішення запровадити тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ.
Процес наразі в стадії запуску. Степанов пояснив, що у МОЗ є певний алгоритм, за яким вони проводять тестування.
"Суть цього алгоритму полягає в тому, що ми тестуємо певну категорію людей. На сьогодні це люди з симптомами, їхні близькі контакти. Крім того, тестуємо без винятку всіх з пневмонією, незалежно від причини. Також ми раз у п'ять днів тестуємо всіх медпрацівників, які працюють з хворими COVID. Зараз запускається новий процес тестування поліцейських і нацгвардійців", – нагадав Степанов.
Стосовно правоохоронців тестуватимуть лише тих, "хто працює на вулиці і через контакт з великою кількістю людей входять в групу ризику з точки зору зараження".
Крім того, хочу зазначити, що збільшення кількості тестів сприяло збільшення здатності лабораторій їх проводити,
– додав він.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.