Чи перевірятимуть на коронавірус всіх поліцейських і нацгвардійців: відповідь МОЗ

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не всіх cпівробітників Національної поліції та Нацгвардії будуть перевіряти на наявність коронавірусної інфекції.

Про це Степанов розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

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Раніше голова МОЗ наголошував, що безпека та здоров’я українців – пріоритет, тому було прийняте рішення запровадити тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ.

Процес наразі в стадії запуску. Степанов пояснив, що у МОЗ є певний алгоритм, за яким вони проводять тестування.

"Суть цього алгоритму полягає в тому, що ми тестуємо певну категорію людей. На сьогодні це люди з симптомами, їхні близькі контакти. Крім того, тестуємо без винятку всіх з пневмонією, незалежно від причини. Також ми раз у п'ять днів тестуємо всіх медпрацівників, які працюють з хворими COVID. Зараз запускається новий процес тестування поліцейських і нацгвардійців", – нагадав Степанов.

Стосовно правоохоронців тестуватимуть лише тих, "хто працює на вулиці і через контакт з великою кількістю людей входять в групу ризику з точки зору зараження".

Крім того, хочу зазначити, що збільшення кількості тестів сприяло збільшення здатності лабораторій їх проводити,

– додав він.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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