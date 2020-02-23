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Підозра на коронавірус у поїзді Київ – Москва: відчеплений вагон повертають в Україну

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Поїзд Київ-Москва / Ілюстративне фото

Китаянці, яка мандрувала поїздом Київ – Москва, не підтвердили діагноз коронавірус. Таким чином 11 українців, що подорожували з нею у одному вагоні – не перебувають у небезпеці.

Сам відчеплений вагон невдовзі має повернутися в Україну. Про це йдеться у короткому повідомленні на сайті уряду.

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Відчеплений вагон із пасажирами 22 лютого вночі відправили до Києва. Госпіталізованих українців відпустили з лікарні,
– додають у Кабміні.

Зауважимо, що протягом усього часу посольство України в Москві надавало українцям усю необхідну допомогу, зокрема, гаряче харчування.

Увага! У російському Брянську госпіталізували громадян України, оскільки вони перебували в одному вагоні поїзду Київ – Москва з китаянкою з симптомами респіраторного захворювання.

Коронавірус у світі: останні дані

Станом на 23 лютого 2020 року зареєстровано:

78 860 випадків захворювання на Covid-19,

2 464 людей померли.

23 329одужали.

Випадки хвороби у Європі:

Італія – 113,

Німеччина – 16,

Франція – 12,

Велика Британія – 9,

Росія та Іспанія – по 2,

Фінляндія, Швеція та Бельгія – по 1.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Новини України Кабінет Міністрів України Залізниця Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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