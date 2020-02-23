Підозра на коронавірус у поїзді Київ – Москва: відчеплений вагон повертають в Україну
Китаянці, яка мандрувала поїздом Київ – Москва, не підтвердили діагноз коронавірус. Таким чином 11 українців, що подорожували з нею у одному вагоні – не перебувають у небезпеці.
Сам відчеплений вагон невдовзі має повернутися в Україну. Про це йдеться у короткому повідомленні на сайті уряду.
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Відчеплений вагон із пасажирами 22 лютого вночі відправили до Києва. Госпіталізованих українців відпустили з лікарні,
– додають у Кабміні.
Зауважимо, що протягом усього часу посольство України в Москві надавало українцям усю необхідну допомогу, зокрема, гаряче харчування.
Увага! У російському Брянську госпіталізували громадян України, оскільки вони перебували в одному вагоні поїзду Київ – Москва з китаянкою з симптомами респіраторного захворювання.
Коронавірус у світі: останні дані
Станом на 23 лютого 2020 року зареєстровано:
78 860 випадків захворювання на Covid-19,
2 464 людей померли.
23 329 – одужали.
Випадки хвороби у Європі:
Італія – 113,
Німеччина – 16,
Франція – 12,
Велика Британія – 9,
Росія та Іспанія – по 2,
Фінляндія, Швеція та Бельгія – по 1.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.