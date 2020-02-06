Підрахували, які шанси на раптову смерть у дітей, чия мама пила та курила при вагітності

Вагітні жінки, які курять сигарети та вживають алкоголь під час вагітності, значно підвищують ризик раптової смертності немовлят.

Після третього триместру вагітності зловживання алкоголем та тютюном підвищує ризик раптової смертності дитини у 12 разів, пише The Lancet.

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Якщо ж жінка лише палить, ризик раптової смертності немовляти підіймається у 5 разів, а якщо часто випиває – у 4 рази.

Перш ніж зробити такі висновки, дослідники спостерігали за першим роком життя дітей понад 10 тисяч жінок.

Відповідно, вчені спостерігали як і за тими жінками, які не позбавились шкідливих звичок під час вагітності, так і за тими, які вели здоровий спосіб життя.

Наші результати свідчать про те, що комбінована дія алкоголю та тютюну в рази підіймає ризик дитячої раптової смерті,

– сказала одна з авторок дослідження Емі Елліотт.

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