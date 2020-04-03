Пік коронавірусу в Україні може настати 14 квітня, – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що пік коронавірусу в Україні може настати орієнтовно 14 квітня. Він додав, що це можливо за умови сталої динаміки, яку ми спостерігаємо зараз.

Про це Віктор Ляшко сказав під час робочої поїздки на Тернопільщину.

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Він наголосив, що превентивні заходи, які уряд прийняв нещодавно, дозволять розтягнути цей пік захворювання.

Якщо буде така динаміка як зараз, коли ми щодня маємо до 30% зростання кількості хворих, то пік захворювання може бути вже 14 квітня,

– сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар пояснив, що головне завдання – не допусти піку, а розтягнути у часі процес захворювання для того, щоб система охорони здоров'я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує.

Він також зазначив, що нині в Україні є достатньо індивідуальних засобів проти коронавірусу, але про це можна говорити лише тоді, коли кожен виконуватиме усі умови карантину.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 3 квітня в Україні підтвердили 942 випадки зараження коронавірусом, 23 людини померли, 19 – одужали.

коронавірусом, 23 людини померли, 19 – одужали. 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.

в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня. Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність , щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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