По всій Україні курсуватимуть автомобілі з гучномовцями та інформуватимуть про карантин

Від 19 березня у Києві, а від 20 по всій території України, спецавтомобілі ДСНС із гучномовцями курсуватимуть вулицями міст та нагадуватимуть жителям про дотримання карантину.

Громадянам наполегливо рекомендують не виходити з дому без крайньої потреби, повідомляє Коронавірус_інфо.

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Рятувальники закликають українців дбати про близьких людей літнього віку та забезпечувати їх усім необхідним, аби їм не доводилось виходити на вулицю.

Вони нагадують, що у випадку, якщо потрібно вийти на двір, необхідно:

Оминати місця скупчення людей;

Одягати захисні маски;

Зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;

Дотримуватися заходів особистої гігієни.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом. Серед них 3 летальних випадки – у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

ДСНС інформуватимуть українців про карантин за допомогою гучномовців: відео



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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