По всій Україні курсуватимуть автомобілі з гучномовцями та інформуватимуть про карантин
Від 19 березня у Києві, а від 20 по всій території України, спецавтомобілі ДСНС із гучномовцями курсуватимуть вулицями міст та нагадуватимуть жителям про дотримання карантину.
Громадянам наполегливо рекомендують не виходити з дому без крайньої потреби, повідомляє Коронавірус_інфо.
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Рятувальники закликають українців дбати про близьких людей літнього віку та забезпечувати їх усім необхідним, аби їм не доводилось виходити на вулицю.
Вони нагадують, що у випадку, якщо потрібно вийти на двір, необхідно:
- Оминати місця скупчення людей;
- Одягати захисні маски;
- Зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
- Дотримуватися заходів особистої гігієни.
Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом. Серед них 3 летальних випадки – у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.
ДСНС інформуватимуть українців про карантин за допомогою гучномовців: відео
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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