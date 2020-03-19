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По всій Україні курсуватимуть автомобілі з гучномовцями та інформуватимуть про карантин

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Карантин в Україні: автомобілі з гучномовцями / www.dsns.gov.ua

Від 19 березня у Києві, а від 20 по всій території України, спецавтомобілі ДСНС із гучномовцями курсуватимуть вулицями міст та нагадуватимуть жителям про дотримання карантину.

Громадянам наполегливо рекомендують не виходити з дому без крайньої потреби, повідомляє Коронавірус_інфо.

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Рятувальники закликають українців дбати про близьких людей літнього віку та забезпечувати їх усім необхідним, аби їм не доводилось виходити на вулицю.

Вони нагадують, що у випадку, якщо потрібно вийти на двір, необхідно:

  • Оминати місця скупчення людей;
  • Одягати захисні маски;
  • Зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
  • Дотримуватися заходів особистої гігієни.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом. Серед них 3 летальних випадки – у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

ДСНС інформуватимуть українців про карантин за допомогою гучномовців: відео

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я ДСНС
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