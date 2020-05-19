Побороти коронавірус без вакцини: в Китаї заявили про "революційні" ліки

Вчені з китайської лабораторії розробляють нові ліки проти COVID-19 на основі антитіл, які, на їхню думку, зможуть зупинити пандемію коронавірусної інфекції.

Науковці стверджують, що нові ліки можуть не тільки валкувати від COVID-19, але й створити короткотривалий імунітет, пише medicalxpress.

Також на тему: Радник Трампа звинуватив Китай у спалаху COVID-19 через туристів

Як працює новий препарат?

Як заявив директор центру передових інновацій в області геноміки Пекінського університету Санні Се, в препараті використовуються нейтралізуючі антитіла, які його команда виділила з крові 60 пацієнтів, які одужали.

Він зазначив, зараз цей препарат успішно пройшов тестування на тваринах.

Коли ми вводили нейтралізуючі антитіла інфікованим мишам, через п'ять днів вірусне навантаження знижувалася у 2500 тисячі разів,

– розповів науковець.

При цьому, якщо антитіла ввели тварині до зараження, вона мала імунітет до коронавірусу. Це в першу чергу необхідно для медичних працівників, які постійно контактують з хворими.

Санні Се зазначив, що клінічні випробування препарату проводитимуться в Австралії та інших країнах, тому що він має бути готовий до використання в цьому році.

Ми сподіваємося, що ці нейтралізуючі антитіла зможуть стати спеціалізованим ліками, які зупинить пандемію,

– заявив він.

Раніше компанія Sorrento Therapeutics, що базується в Каліфорнії, також повідомила, що її вчені виявили антитіла, які здатні повністю блокувати коронавірус.

Чи варто вірити таким заявам?

Про успішні ліки проти коронавірусу повідомляли не раз. Але більшість з цих препаратів, після проведення досліджень, давали більше шкоди, ніж користі.

Також варто зазначити, що ці ліки перевірили лише на мишах. Незрозуміло, чи на людей вони будуть мати хоч якийсь позитивний вплив.

Але заслуговує уваги відкритість інформації китайської сторони й готовність тестувати препарат одразу в багатьох країнах.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.