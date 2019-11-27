Популярний противірусний засіб викликає мутацію вірусу грипу

Мова йде про препарат Ксофлюза, який з'явився на ринку близько 2 років тому і був поданий як найдієвіший лікувальний засіб проти грипу.

Виявили, що Ксофлюза (балоксавір марбоксіл) може викликати мутацію вірусу грипу, яка викликає стійкість до цього препарату. Мутація разом з бактерією передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, як звичайний штам, повідомляє Nature Biology.

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Попередні дослідження вже вказували на те, що препарат викликає стійкість до вірусу в кожної четвертої дитини, які інфіковані штамом H3N2 або H1N1.

Фахівці розбили 96 пацієнтів, інфікованих штамом H1N1, на дві групи: 74 тих, які ще не розпочали лікування препаратом (10 дорослих і 64 дитини) і 22 тих, що розпочали (7 дорослих і 15 дітей).

Балоксавір може викликати мутацію вірусу

У першій групі дослідники ні в кого не виявили мутацію, а ось в другій групі мутація сталася у 5 людей – одного дорослого та чотирьох дітей (у 23% пацієнтів).

Ще фахівці перевірили 40 дорослих і 101 дитину, що були заражені вірусом штаму H1N1 і виявили мутацію лише у двох пацієнтів. З 16 осіб (чотирьох дорослих і 12 дітей), які пролікувались балоксавіром, мутація відбулась у чотирьох дітей (25% від загального числа пацієнтів).

Цікаво, що ген найчастіше мутує у дітей, тому вчені вважають, що попри усі недоліки, балоксавір є хорошим препаратом для лікування дорослих. Та й ті віруси, що набули стійкість до балоксавіру, залишились чутливими до інших препаратів.

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