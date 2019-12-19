Постраждалим від виверження вулкану у Новій Зеландії пересаджують шкіру мертвих людей

Виверження вулкана в Новій Зеландії призвело до появи численних постраждалих, щонайменше 16 людей загинуло. Багатьом потрібна пересадка шкіри від трупів, а опіки у них такі важкі, що протягом тижня ці люди не приходять до тями.

Постраждалі в результаті виверження вулкана в Новій Зеландії отримали такі глибокі опіки, що їм потрібна пересадка шкіри від трупів. Співробітник лікарні Middlemore Hospital в новозеландському Окленді, пластичний хірург-консультант доктор Мішель Лок (Michelle Locke) розповіла про те, як вона лікує 8 постраждалих, пише The Daily Mail.

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П'ятеро з них як і раніше знаходяться в критичному стані. Спеціалістка дала інтерв'ю Radio New Zealand, в ньому вона розповіла, що термічні опіки потребують пересадки пацієнтам шкіри від померлих.

Новозеландські пластичні хірурги замовляють цю шкіру вартістю в мільйони доларів, яку привозять з США і Австралії, де її отримують від місцевих померлих.



Порятунок постраждалих від виверження вулкану в Новій Зеландії \ dailymail.co.uk

Чому пересаджують шкіру від померлих?

Шкіра від мертвих людей – тільки тимчасове рішення, оскільки вона не підходить пацієнтам з біологічних причин. Якщо пересаджувати невідповідні органи, тоді вони будуть відторгнені тілом. Для успішної операції треба шукати органи, які максимально підходять для організму реципієнта.

Хірургиня розповіла, що в ситуації з опіками шкіра від трупів виступає в ролі біологічної пов'язки. Зазвичай вона залишається на тілі на термін до двох тижнів. За допомогою цієї шкіри, пошкоджена зона залишається прикритою, це дозволяє їй краще гоїтися. Згодом можна знову заміщати цю зону свіжою шкірою від померлих, або брати для пересадки шкіру з непошкоджених зон тіла пацієнтів.

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