Правила прийому ліків, про які ви могли не знати

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Як приймати ліки / Unsplash

Ефективність препарату залежить від правильного прийому, саме тому важливо знати декілька простих правил.

Правила прийому ліків нагадала провізорка Ольга Мельник.

До теми: Як правильно приймати антибіотики

Як правильно приймати ліки

  • Запивайте ліки звичайною водою;
  • Якщо лікар чи фармацевт не уточнив, як приймати засіб – завжди можна почитати інструкцію;
  • Якщо в інструкції не вказано за скільки часу до їжі приймати прпепарати, то робіть це не менж ніж за 30 хвилин до їжі;
  • Якщо вам призначили декілька лікарських засобів, їх не можна приймати одночасно. Інтервал між прийомом повинен бути хоча б 15-30 хвилин;

Правила прийому ліків
Ліки потрібно приймати згідно з інструкції

  • Якщо таблетка в оболонці – не розжовуйте її (це стосується і капсул);
  • Сиропи в більшості випадків містять барвники та підсолоджувачі. Тому, якщо є альтернатива, краще обрати іншу лікарську форму (особливо якщо хворий схильний до алергічних реакцій);
  • Мазі та гелі від болю в суглобах необхідно не просто нанести, а втирати впродовж 5 хвилин;
  • Після введення свічок необхідно полежати 10 хвилин;
  • Після розсмоктування пастилок, льодяників чи таблеток, бажано не пити і не їсти впродовж наступних 20 хвилин;
  • "Приймати препарат 3 рази на день" – це не під час сніданку, обіду та вечері, а з інтервалом не менш ніж 8 годин;
  • Під час прийому лікарських засобів не можна їсти грейпфрути чи пити грейпфрутовий сік. Грейпфрут здатний посилити концентрацію діючої речовини препарату в крові до 10 разів, тим самим викликавши передозування;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Ліки
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