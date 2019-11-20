Правила прийому ліків, про які ви могли не знати
Ефективність препарату залежить від правильного прийому, саме тому важливо знати декілька простих правил.
Правила прийому ліків нагадала провізорка Ольга Мельник.
До теми: Як правильно приймати антибіотики
Як правильно приймати ліки
- Запивайте ліки звичайною водою;
- Якщо лікар чи фармацевт не уточнив, як приймати засіб – завжди можна почитати інструкцію;
- Якщо в інструкції не вказано за скільки часу до їжі приймати прпепарати, то робіть це не менж ніж за 30 хвилин до їжі;
- Якщо вам призначили декілька лікарських засобів, їх не можна приймати одночасно. Інтервал між прийомом повинен бути хоча б 15-30 хвилин;
Ліки потрібно приймати згідно з інструкції
- Якщо таблетка в оболонці – не розжовуйте її (це стосується і капсул);
- Сиропи в більшості випадків містять барвники та підсолоджувачі. Тому, якщо є альтернатива, краще обрати іншу лікарську форму (особливо якщо хворий схильний до алергічних реакцій);
- Мазі та гелі від болю в суглобах необхідно не просто нанести, а втирати впродовж 5 хвилин;
- Після введення свічок необхідно полежати 10 хвилин;
- Після розсмоктування пастилок, льодяників чи таблеток, бажано не пити і не їсти впродовж наступних 20 хвилин;
- "Приймати препарат 3 рази на день" – це не під час сніданку, обіду та вечері, а з інтервалом не менш ніж 8 годин;
- Під час прийому лікарських засобів не можна їсти грейпфрути чи пити грейпфрутовий сік. Грейпфрут здатний посилити концентрацію діючої речовини препарату в крові до 10 разів, тим самим викликавши передозування;
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі