Про які хвороби може свідчити відсутність емпатії

Виявилось, що відсутність або занадто низький рівень емпатії вважають симптомом щонайменше трьох захворювань.

Емпатія – це так званий дзеркальний принцип роботи мозку. У випадку, якщо ми спостерігаємо якусь дію або стан іншої людини, у мозку збуджуються ті ж відділи, що і в мозку тієї людини, з якою щось відбувається напряму. Таким чином людина здатна відчувати не лише емоції людини, а й навіть фізичний біль чи дискомфорт. Про відсутність емпатії як показник хвороб, написала Постнаука.

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Як ми вже написали вище, відсутність емпатії може бути симптомом трьох захворювань. Перше з них – нарцисичний розлад особистості. Під час цього стану людина фантазує про свою велич і вірить у власну винятковість. Інші люди використовуються для захоплення своїх цілей, втім до них немає співпереживання.

Друга хвороба, симптомом якої є відсутність емпатії, це психопатія. У людей, що хворі на психопатію, немає співчуття або співпереживання, адже ніщо не зупиняє жорстокість і агресію. До слова, у мозку людей з психопатією фахівці знаходять зміни у тих відділах, що відповідають за емоції та емпатію.

Третьою хворобою, під час якої емпатія відсутня, є аутизм. Людям з аутизмом не вистачає соціальних навичок, пов'язаних зі спостереженням та інтерпретацією мови тіла. Вони також рідше наслідують інших спонтанно.

Психологи запевняють, що емпатія відсутня не лише під час перебігу цих трьох захворювань. Втім саме у цих трьох випадках відсутність емпатії грає важливу роль й навіть включена в список діагностичних ознак.

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