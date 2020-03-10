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Протидія коронавірусу: у Чехії заборонили навчання в школі та масові заходи

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В Чехії впроваджують карантинні заходи / pixabay.com

У Чехії заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи. Роботу навчальних закладів також вирішили призупинити.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції після засідання Ради державної безпеки, повідомило видання Novinky.

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Враховуючи розвиток епідемії в Європі, ми вирішили вжити надзвичайних заходів. З 18.00 10 березня заборонені театральні, музичні, кінематографічні, спортивні, релігійні та художні заходи за участі понад 100 осіб,
– сказав прем'єр-міністр Чехії.

За словами Бабіша, епідемічна ситуація розвивається не дуже добре.

"Ми зовсім не унікальні в цьому відношенні. Словаки та Ізраїль пішли тим самим шляхом. Це добре, щоб йти цим шляхом на початку, а не ex post, як в Італії", – додав міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

У Чехії підтвердили 40 випадків захворювання на коронавірус.

Головне про Covid-19

  • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Чехія Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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