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Протонна терапія має менше побічних ефектів, ніж променева: дослідження

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Протонна терапія / pmrpressrelease

Протонна терапія використовується для терапії ракових пухлин – для опромінення хворих тканин використовуються протони.

Фахівці провели дослідження, під час якого виявили, що у порівнянні з променевою терапією, протонна знижує ризик розвитку побічних ефектів приблизно на дві третини, хоч результати лікування – ідентичні, повідомляє JAMA Oncology.

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Фахівці дослідили такі побічні ефекти, як біль, ускладнене ковтання, нудоту та діарею – так звані ефекти третього ступеня. Під час дослідження вчені вивчили анамнез 1483 пацієнтыв, які проходили променеву терапію разом з хіміотерапією.

391 пацієнта лікували за допомогою протонної терапії, а 1092 за допомогою фотонної. Всі пацієнти мали неметастатичні форму раку, й серед учасників дослідження були люди з раком мозку, голови, шиї, легенів, шлунково-кишкового тракту і статевих органів.


Протонна терапія / scitechdaily.com

Впродовж 90 днів комбінованого лікування побічні ефекти третього ступеня або вище мали лише 11,5% з тих пацієнтів, які піддавались протонній терапії. Натомість в групі фотонної терапії такі побічні ефекти виникали у 27,6%.

Детальні результати аналізів з урахуванням усіх додаткових факторів показали, що відносна кількість токсичних ефектів у першої групи була на дві третини менше, ніж у другій. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Новини Здоров'я Онкозахворювання
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