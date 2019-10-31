Психоаналіз найпопулярніших костюмів на Геловін: що диктує ваша підсвідомість

У будь-який інший день року покоївка – це просто покоївка, а Бетмен – просто Бетмен. Експерти кажуть, що наші костюми на Геловін часто є підсвідомим вибором.

У цей день люди мають змогу розкрити приховані риси особистості й відмовитися від суспільних правил та норм. Це та можливість висловитися про те, про що, як правило, не дозволяють висловлюватись, повідомляє U.S.News.

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Політичні діячі

Це може бути будь-яка відома фігура, на кшталт Дональда Трампа, Барака Обами та Володимир Путіна. За словами професорки психології Саллі Фостер, люди вдягаються тим, кого наслідують чи гидують. Це стосується не лише політиків, а й будь-яких відомих особистостей: кінозірок, співаків, шоуменів, спортсменів тощо.

Також у багатьох випадках люди хочуть продемонструвати або свою позицію, або похизуватись знаннями про політичну кухню, новини спорту чи шоу-бізнесу. Люди часто хочуть, щоб оточення вважало їх розумними та "в темі", і це бажання цілком нормальне.



Психоаналіз костюмів на Геловін

Дитячі костюми

Вибір дітей, як правило, імітує традиційні гендерні ролі.

Діти тягнуться до того, чим вони хочуть бути,

– каже клінічний психолог Джош Хуберман з Нью-Йорка.

Діти хочуть бути сильними та здатними зіткнутися зі світом, і костюми на Геловін – просто реалізація їх бажаннь.

Смерть з косою

Нас притягує те, що нас лякає. Одягаючись як те, чого ми боїмося, ми відчуваємо себе захищеними від цього, адже наш мозок здатний вважати, що якщо ми "перетворимось" у щось погане, то воно нас не зачепить.

Вампіри

В основі вампірів лежить сексуальна пристрасть – спокуса хижаком,

– говорить Фон Орнштайнер.

Наприклад, кусання шиї – це форма інтимного контакту, часто пов'язана з бажанням здобути контроль над іншою людиною. Ми хочемо приваблювати та бути спокусливими, але у такому образі лише на Геловін можна відчувати себе у безпеці та "у своїй тарілці".



Костюм вампіра на Геловін – що означає?

Принцеса

Одягнувшись у Попелюшку чи Білосніжку, дівчата підсвідомо прагнуть повернутися до ранньої невинності, коли життя було безпечним і простим.

Супергерої

Люди, які одягаються у костюми супергероїв, часто намагаються реалізувати свої дитячі фантазії про порятунок світу та знищення зла.

Такі костюми уособлюють бажання бути сміливими, сильними й, звісно, щоб тобою захоплюватися.

Варто зауважити, що є люди, які просто висловлюють прихильність до персонажа.

Зваблива монахиня

Це підсвідоме намагання продемонструвати здоровий конфлікт особистості, адже це суміш чистоти та покірності, й в той же момент домінантності та хтивості.

Обидві ці сторони сексуальності часто є в одній людині й зазвичай вона не може вирішити, яка переважає.



Чому дівчата одягають костюм монахині

Готуйтеся до того, що на Геловін ви побачите безліч людей у відвертому вбранні. 364 дні в році вони ведуть звичний спосіб життя і мріють про те, аби побути в центрі уваги. Часто дорослі, які вдягають відверте вбрання на Геловін, є скромними та м'якими людьми у повсякденному житті.

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