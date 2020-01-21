Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження

Яка небезпека від спалаху пташиного грипу, які симптоми у свійських тварин та чи існує ймовірність зараження людини – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

В Україні вперше за три роки стався спалах пташиного грипу. На приватному підприємстві "Хутір" у селі Бугаків Немирівського району Вінницької області, де утримувалося близько 98 тисяч поголів'я птахів, загинуло з них 4856, а решту курей довелося зарізати, щоб не допустити поширення збуднику грипу птиці.

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Пташиний грип: історія хвороби

Пташиний грип став відомим з 1878 року. Найбільш поширеним штамом пташиного грипу є H5N1.

Раніше пташиний грип був виключно захворюванням тварин до 1997 році, коли в Гонконзі зафіксували перший випадок зараження людини на пташиний грип, а сталося це під час епідемії на цю хворобу серед домашньої птиці.

Пташиний грип – що це? Інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 . Він дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

Представники ВООЗ закликають бути обережними зі всіма варіаціями пташиного грипу через його схильність до мутації, адже в майбутньому це може стати причиною пандемії. Через це будь-які спалахи хвороби мають піддаватися серйозним діям: масово знищуватися не лише хворі, а й здорові птахи, які могли могли комунікувати з інфікованими, а також має проводитися ретельна дезінфекція.

Передача вірусу пташиного грипу людині

Вірус пташиного грипу передається людині через безпосередній контакт з інфікованими птахами (живими чи мертвими), поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів.

Станом на 2020 рік не було жодних випадків зараження людини пташиним грипом від людини.



Пташиний грип: симптоми та шляхи зараження / Unsplash

Пташиний грип у людини: симптоми

З 1997 року було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу. Потрапляючи в людський організм, вірус пташиного грипу інкубується в ньому до двох тижнів, середня тривалість періоду інкубації вірусу – близько трьох днів.

Після цього патологія проявляється наступними симптомами:

Інфекційно-токсичні (біль у м'язах, висока температура, озноб).

Респіраторні (нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність).

Шлунково-кишкові (блювота, біль в області живота).

Паралельно може розвиватися гостра пневмонія. За статистикою, близько 70 відсотків випадків інфікування закінчуються смертю людини.

Лікування пташиного грипу у людини проводиться так само, як і лікування іншого виду грипу. Однак наразі вакцини від пташиного грипу не існує, тому застосовують противірусні, протизапальні, жарознижуючі лікарські засоби тощо. Лікування відбувається в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімації за тяжкого перебігу та розвитку ускладнень.

Пташиний грип у людини: профілактика

Для того, змінімізувати ризик людині захворіти на пташиний грип, рекомендуємо:

Виключити або звести до мінімуму контакт з птахами, особливо дітям;

Потрібно зберігати окремо від інших продуктів сирі продукти з птиці;

Виключити будь-які контакти в мертвими птахами, адже причиною смерті може бути грип (це можуть бути домашні свійські птахи, або дикі);

Пташине м'ясо і яйця повинні піддаватися ретельній термальній обробці – вірус гине при високих температурах;



Пташиний грип: симптоми та шляхи зараження / Unsplash

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