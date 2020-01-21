Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Яка небезпека від спалаху пташиного грипу, які симптоми у свійських тварин та чи існує ймовірність зараження людини – читайте у матеріалі Здоров'я 24.
В Україні вперше за три роки стався спалах пташиного грипу. На приватному підприємстві "Хутір" у селі Бугаків Немирівського району Вінницької області, де утримувалося близько 98 тисяч поголів'я птахів, загинуло з них 4856, а решту курей довелося зарізати, щоб не допустити поширення збуднику грипу птиці.
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Пташиний грип: історія хвороби
Пташиний грип став відомим з 1878 року. Найбільш поширеним штамом пташиного грипу є H5N1.
Раніше пташиний грип був виключно захворюванням тварин до 1997 році, коли в Гонконзі зафіксували перший випадок зараження людини на пташиний грип, а сталося це під час епідемії на цю хворобу серед домашньої птиці.
Представники ВООЗ закликають бути обережними зі всіма варіаціями пташиного грипу через його схильність до мутації, адже в майбутньому це може стати причиною пандемії. Через це будь-які спалахи хвороби мають піддаватися серйозним діям: масово знищуватися не лише хворі, а й здорові птахи, які могли могли комунікувати з інфікованими, а також має проводитися ретельна дезінфекція.
Передача вірусу пташиного грипу людині
Вірус пташиного грипу передається людині через безпосередній контакт з інфікованими птахами (живими чи мертвими), поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів.
Станом на 2020 рік не було жодних випадків зараження людини пташиним грипом від людини.
Пташиний грип: симптоми та шляхи зараження / Unsplash
Пташиний грип у людини: симптоми
З 1997 року було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу. Потрапляючи в людський організм, вірус пташиного грипу інкубується в ньому до двох тижнів, середня тривалість періоду інкубації вірусу – близько трьох днів.
Після цього патологія проявляється наступними симптомами:
- Інфекційно-токсичні (біль у м'язах, висока температура, озноб).
- Респіраторні (нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність).
- Шлунково-кишкові (блювота, біль в області живота).
Паралельно може розвиватися гостра пневмонія. За статистикою, близько 70 відсотків випадків інфікування закінчуються смертю людини.
Лікування пташиного грипу у людини проводиться так само, як і лікування іншого виду грипу. Однак наразі вакцини від пташиного грипу не існує, тому застосовують противірусні, протизапальні, жарознижуючі лікарські засоби тощо. Лікування відбувається в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімації за тяжкого перебігу та розвитку ускладнень.
Пташиний грип у людини: профілактика
Для того, змінімізувати ризик людині захворіти на пташиний грип, рекомендуємо:
- Виключити або звести до мінімуму контакт з птахами, особливо дітям;
- Потрібно зберігати окремо від інших продуктів сирі продукти з птиці;
- Виключити будь-які контакти в мертвими птахами, адже причиною смерті може бути грип (це можуть бути домашні свійські птахи, або дикі);
- Пташине м'ясо і яйця повинні піддаватися ретельній термальній обробці – вірус гине при високих температурах;
Пташиний грип: симптоми та шляхи зараження / Unsplash
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