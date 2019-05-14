Як правильно міряти пульс

Необхідно постійно стежити за артеріальним тиском і частотою серцебиття, адже зміни цих двох показників часто можуть сигналізувати про проблеми глибоко всередині організму. Щоб контролювати стан здоров’я, необхідно знати, як правильно виміряти пульс.

Кардіолог Ольга Савоніна зазначає, що пульсова хвиля виникає при виштовхуванні крові з лівого шлуночка в аорту і поширюється по артеріях.

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При дослідженні пульсу важливо врахувати:

частоту

ритмічність

напругу

Частота пульсу підраховується за 30 секунд і множиться на 2 або за 15 секунд і множиться на 4. А при неправильному ритмі протягом 1 хвилини.

Ритмічність пульсу визначається по регулярності пульсових хвиль і вони повинні бути через однакові проміжки часу. Якщо цього немає – значить пульс неправильний (аритмічний).

Розрізняють пульс твердий і м'який. Ступінь напруги пульсу залежить від рівня артеріального тиску. Чим вище артеріальний тиск, тим напруженіший пульс.

Як правильно вимірювати пульс

1. Поверніть руку долонею вгору.

2. Іншою рукою обхопіть кисть так, щоб три пальці лежали на променевій артерії біля основи великого пальця (як на фото).



Три пальці повинні лежати на променевій артерії біля основи великого пальця

3. Намацавши променеву артерію притисніть її, і ви відчуєте курсову хвилю як удар або поштовх.

4. Порахуйте кількість ударів, як я було вказано вище.

Норма серцевих скорочень

У чоловіків 60-80 ударів на хвилину. У жінок – на 5-10 ударів більше.

Під впливом різних факторів частота пульсу може коливатися в досить широких межах. У здорової дорослої людини:

Найменша частота пульсу є в положенні лежачи.

У положенні сидячи пульс частішає на 4-6 ударів.

У положенні стоячи – ще на 10-14 ударів.

Змінюється частота серцевих скорочень протягом доби:

З 8 до 12 години – вона максимальна. До 14 години, пульс поступово уповільнюється. З 15 години знову кілька частішає, досягаючи найбільшої величини до 18-20 години. А в середині ночі, коли людина спить, пульс найповільніший.

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