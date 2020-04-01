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Зеленський підписав закон про лікування коронавірусу експериментальними препаратами

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Лікування коронавірусу / Unsplash

30 березня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3268. Він дозволяє застосовувати незареєстровані лікарські засоби або лікарські засоби за показаннями, яких немає в інструкції, якщо доведена їхня ефективність.

За цей закон проголосувало 312 нардепів, а 31 березня його підписав Володимир Зеленський.

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Що передбачає цей закон?

Законопроєкт дозволяє скорочення терміну експертизи й протоколу експертизи лікарських засобів до 5 днів.

Також він дозволяє застосовувати в Україні лікарські засоби для лікування коронавірусу, які рекомендовані офіційним органом США, країнами-членами Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської народної республіки та Японії.

Окрім того, тепер можна використовувати зареєстровані лікарські засоби поза показаннями в інструкції для медичного застосування, але за умови доведеної ефективності щодо лікування COVID-19.Коронавірус

Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт, Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Ліки Медицина Законодавство Верховна Рада Профілактика захворювань
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