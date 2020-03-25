Рідні медсестри з Тернопільщини, в якої коронавірус, розповіли про проблеми її лікування

У районній лікарні на Тернопільщині у важкому стані з коронавірусом лежить медсестра Галина Радловська. Її рідні скаржаться, що хворій не надають необхідну допомогу.

Жінка працює в приймальному відділенні Монастириської районної лікарні. Про це повідомили у телеграм-каналі Teza.

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Ймовірно, вона підхопила коронавірус від чоловіка, який помер від цієї недуги 25 березня. Напередодні він приходив до медсестри записуватися на рентген.

Чоловік пані Галини розповів, що просив перевезти дружину з районної лікарні у Тернопільську обласну. Адже її спеціально підготували для прийому хворих на коронавірус. Однак у лікарні йому відмовили. Мовляв, не змогли знайти реанімобіль.

Як повідомив чоловік хворої, він та діти почуваються добре. Але їх досі не перевірили на коронавірус. "Була санстанція. Щось в хаті покропили. Ото і все", – зазначив чоловік.

Зверніть увагу! У Тернопільській області 25 березня підтвердили першу смерть від коронавірусу. Помер житель Монастирського району. Хворому було 68 років.

Коротко про коронавірус у Тернопільській області

Перший випадок інфікування коронавірусом зафіксували там 20 березня. Захворів 57-річний священник.

Станом на 25 березня у Тернопільській області клінічно підтвердили вже 6 випадків зараження коронавірусом.

Після цього на Тернопільщині ввели режим надзвичайної ситуації.

У місті діє масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возять на роботу тільки медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

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