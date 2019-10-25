Російські боти можуть бути причетні до інформаційних компаній проти щеплення

Американська компанія на початку 2019 року опублікувала дослідження, де проаналізувала понад два мільйона дописів в твітері. І зрозуміла, що тисячі фейкових користувачів формували негативну думку про щеплення в більшості європейських країн. За користувачами ж можуть стояти російські боти.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

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За її словами, вона вирішила нагадати про це дослідження, адже в Україні діти почали хворіти на дифтерію.

Вони (дослідники – 24 канал) довели, що за антивакцинальними кампаніями, і поширення антивакцинальних настроїв часто стоять російські боти. Тобто – це спосіб, який використовує Росія, щоб послаблювати нацбезпеку інших країн,

– наголосила Устінова.

Вона пояснила, що дуже часто, коли люди сидять на батьківських форумах, чатах – зустрічають не маму дитини, а російського бота, якому платять гроші за те, щоб змушувати інших батьків сумніватися, чи варто вакцинувати іхню дитину.

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Що відомо про дифтерію в УкраїніВ Ужгороді виявили перший випадок захворювання на дифтерію 17 жовтня, а через кілька днів з цією хворобою на Закарпатті було госпіталізовано аж 15 осіб.



24 жовтня Україну сколихнула новина про перший випадок захворювання у Києві.



Що відомо про спалах кору в Україні

ЮНІСЕФ зазначає, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії.



Лише в Україні у 2018 році було зареєстровано майже 40 тисяч випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих. У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії – 10 262 випадки.

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