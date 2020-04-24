Розробили аналіз крові, який може виявити хворобу Альцгеймера на ранній стадії

Хворобу Альцгеймера складно діагностувати, а шанси визначити її на ранній стадії зводяться до мінімуму. Відтак, вчені досі намагаються розгадати загадку цієї хвороби, аби знайти дієві методи профілактики та лікування.

Дослідники з Гетеборзького університету розробили новий аналіз крові для діагностики хвороби Альцгеймера, повідомляє Medical Express з посиланням на The Lancet Neurology.

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Метод заснований на вимірюванні конкретного варіанту білка MAPT у звичайних пробах крові, що робить тест порівняно простим у виконанні та дешевим.

Хвороба Альцгеймера характеризується двома патологічними змінами тканини нервової системи:

Утвореннями позаклітинних скупчень білка, який називається бета-амілоїдом;

Нейрофібрилами, що складаються з білка MAPT, які злиплися в крихітних ураженнях у нейронах мозку шляхом біохімічного процесу, відомого як фосфорилювання.

Як проводиться новий аналіз крові на Альцгеймера

Новий аналіз крові на Альцгеймера проводиться шляхом вимірювання фосфорильованого MAPT (P-tau181) у звичайних пробах крові. Вчені зазначають, що аналіз необхідно проводити методом, відомим як "Single Molecule Array". Simoa – це цифрова та найчутливіша форма ІФА-тесту, яка найкраще виявляє різноманітні маркери білка.

Так, можливість вимірювати P-tau181 вже існує, але аналіз проводять за зразками спинномозкової рідини, адже там цієї речовини більше, ніж у зразках крові. Окрім того, є можливість діагностувати Альцгеймера за допомогою вдосконаленої методики позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). Однак, перший варіант діагностики важко виконати в рамках первинного лікування, а другий варіант діагностики дуже дорогий. Відтак, можливість віднайти патологію за допомогою звичайного аналізу крові є дуже цінною.



Більшість пацієнтів не мають доступу до сучасної діагностики Альцгеймера через складність процедури або дорогу вартість / Фото: Unsplash

Опубліковані результати дослідників демонструють, що аналіз виявив високий рівень P-tau181 на ранній стадії хвороби Альцгеймера.

Також важливо, що цей аналіз показав хорошу здатність відрізнити хворобу Альцгеймера від інших захворювань мозку, таких як лобово-скронева деменція та хвороба Паркінсона, при яких рівень P-tau181 в крові був абсолютно нормальним.

Вчені сподіваються, що їхній новий аналіз крові допоможе лікарям з первинної медицини виявляти Альцгеймера на ранній стадії у майбутньому та стане допоміжним маркером у розробці ліків до хвороби.

Ми також вважаємо, що рівень P-tau181 у плазмі крові може бути важливим маркером для показу та моніторингу ефективності нових препаратів проти Альцгеймера, які зараз розробляються,

– сказав один з авторів дослідження Генрік Цеттерберг.

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