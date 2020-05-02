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Розробили тест, який виявляє коронавірус через добу після зараження

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Тести на коронавірус
Тести на коронавірус / unsplash.com

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA), яке підпорядковується Міністерству оборони, заявило про створення нового тесту на COVID-19, який дозволяє виявляти його в людей уже через 24 години після зараження — тобто тоді, коли в людини ще немає симптомів і вона ще не є заразною.

Про це пише The Guardian із посиланням на керівника управління біотехнологій DARPA. До розробки тесту долучилися фахівці нью-йоркського медичного комплексу Маунт-Сінай, а також Дюкського й Принстонського університетів. Вони оприлюднили результати досліджень, аби науковці в інших країнах могли їх повторити та розробити такі ж тести.

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Щоправда, тест очікує схвалення Управління США з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів (FDA). Очікують, що рішення можуть ухвалити впродовж тижня, після чого тест схвалять для застосування в надзвичайних випадках (emergence use approval, EUA).

За оптимістичними оцінками науковців,  виробництво тестів може початися в США вже в другій половині травня, а в перспективі щодня можна буде проводити до мільйона тестів.

Перевага цього тесту, на відміну від уже наявних, у тому, що він може виявити пацієнтів з коронавірусом не лише на безсимптомному етапі хвороби, а й до того, як він стане заразним для інших.

Точність тесту, за даними розробників, складає 95%. Тест передбачає аналіз крові, це дещо складніше, ніж мазки з носової порожнини, які використовують для ПЛР-тестів.

Як відрізняються тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина Новини США Новини Здоров'я Лікування
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