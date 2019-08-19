Розумний пластир аналізує стан здоров'я

Інженери розробили експериментальні наклейки, які непомітно для людини зчитують фізіологічні сигнали, що надходять від шкіри та передають показники здоров'я на приймач. Сенсор почали тестувати на людях, які скаржаться на поганий сон та мають проблеми з серцем. Згодом тестування планують продовжити на пацієнтах із тяжчими захворюваннями.

Розробники діагностичної системи BodyNet створили пристрій із бездротових датчиків для шкіри, який в майбутньому зможе працювати в тандемі з розумним одягом і відстежувати широкий спектр показників здоров’я – більш точний ніж смарт-годинники чи смартфони. Вчені зі Стенфордського університету вже представили першу версію такої системи, яка безперервно виконує моніторинг рухів людини, а також пульсу і дихання.

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Еластичний сенсор створений у вигляді невеликої бездротової наліпки, яка отримує фізіологічні сигнали від шкіри та передає їх на мініатюрний датчик, закріплений на одязі. Сенсор прилипає до шкіри наче пластир і не створює жодного дискомфорту.



Сенсор у вигляді бездротової наліпки

Вчені протестували систему в серії експериментів, де закріплювали наклейки на зап'ясті, животі, ліктях і колінах. BodyNet збирав необхідні функціональні дані про рух кінцівок, диханні й серцебитті.

Зараз команда вдосконалює BodyNet, щоб інтегрувати в нього датчики поту і температури.

Такі інноваційні прилади зможуть замінити лабораторні аналізи крові, впевнені вчені.

Пластир планують використовувати для моніторингу стану пацієнтів в лікарнях або вдома, а також для спортсменів, яким необхідні ці дані для коригування навантажень. Проте, група з Університету Берклі також виявила, що аналіз рівня глюкози через піт не завжди відповідає показникам в крові, тому поки діагностичну концепцію технології доводиться визнати обмеженою.