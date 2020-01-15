Флирт с коллегами на работе снижает уровень стресса: исследование

Ученые из США, Канады и Нидерландов отмечают в новом исследовании, что флирт и шутки между коллегами на работе помогают снизить уровень стресса.

В исследовании, которое опубликовано на Science Direct, речь идет о социальном взаимодействии между двумя или более сотрудниками, когда полученная от других информация может иметь сексуальный подтекст, который не воспринимается как унизительный. Примером этого являются комплименты касательно внешности, случайное прикосновение, кокетливый контакт глазами, или шутка.

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Стоит отметить, что такое поведение не обусловлено ​​романтическим интересом, а, как правило, инстинктивное. Между коллегами ненавязчивый флирт и шуточное поведение часто улучшают атмосферу в офисе, а строгие запреты, к примеру смотреть друг на друга дольше пяти секунд, создают стресс. По мнению исследователей, такое поведение не имеет ничего общего с харасметом, однако между руководством и подчиненными этого лучше избегать.

В эксперименте около 1400 человек рассмотрели различные ситуации на рабочем месте и сообщили, как бы они на это отреагировали. В результате большинство участников исследования признались, что знаки внимания часто улучшают настроение и повышают самооценку.



Флирт с коллегами на работе снижает уровень стресса / Unsplash