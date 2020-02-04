Из-за коронавируса круизный лайнер поместили на карантин в Японии

Заражение коронавирусом обнаружили у одного из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Поэтому судно с 3500 человек на борту поместили на карантин в японском порту Йокогамы.

Пассажирам Diamond Princess придется провести в изоляции примерно сутки, пока не будут готовы результаты соответствующего анализа, сообщает DW. Все потому, что несколько дней назад в Гонконге с корабля сошел 80-летний мужчина, у которого 3 февраля обнаружили коронавирус.

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После этого 7 человек на лайнере почувствовали себя плохо и обратились за помощью.

На сегодняшний день в Японии обнаружены 20 случаев заболевания коронавирусом. По последним данным, число заболевших во всем мире коронавирусом достигает уже 20 тысяч 438 человек, умерших от болезни – 435.

Как не заразиться коронавирусом:

регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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