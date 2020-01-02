Нашли способ снизить риск рака печени

Ученые из больницы Осака-Роса в Японии обнаружили, что добавки с цинком могут помочь снизить риск рака и других заболеваний печени.

В контролируемом клиническом исследовании ученые собрали 267 пациентов, страдающих от различных видов заболеваний печени, включая гепатит В и С, цирроз печени в результате употребления алкоголя и неалкогольного стеатогепатита, пишет Health.News.

Также по теме: Что разрушает вашу печень – восемь невинных привычек

Одна группа, состоящая из 196 пациентов, получала добавки с цинком два раза в день. Другая группа, в которой был 71 пациент – не получала. Обе группы получили другие стандартные методы лечения, включая добавление аминокислот.

Результаты исследования

Через три года результаты подтвердили, что подозревали исследователи: у группы, принимавшей цинк, была улучшена работа печени и произошло снижение маркеров воспаления, а также фиксировался более низкий риск развития рака печени. Между тем, состояние здоровья пациентов, не получавших цинк, ухудшалось на протяжении всего исследования.



Цинк улучшает работу печени \ rivnepost.rv.ua

Кроме того, ученые смогли определить молекулярные механизмы, лежащие в основе эффективности цинка. Согласно их выводам, когда в организме не хватает цинка, он вызывает активацию специфических клеток, которые называются звездчатыми клетками печени. Это приводит к окислению липидов – процессу, когда активные формы кислорода атакуют полиненасыщенные жиры. Это дает старт цепной реакции, которая приводит к накоплению жира в печени.

Выводы ученых

Согласно их выводам, это жировое накопление может способствовать развитию многих заболеваний печени. В целом исследование показало, что потребление большего количества цинка или соблюдение установленного уровня потребления может улучшить общее состояние здоровья печени.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.