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Новые Санжары против эвакуации: аргументы местных властей

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Депутати Нових Санжар виступили проти евакуації з Китаю / скриншот з відео НГУ

Депутаты Новосанжарского поселкового совета, что на Полтавщине, высказались относительно перевозки к ним эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Так, среди аргументов против – отсутствие боксов и изоляторов, а также подключение к общей канализации.

Местные депутаты выступили с категорическим заявлением против размещения эвакуированных из Китая лиц. Они утверждают: санаторий не приспособлен к карантину.

Важно! Эвакуация украинцев из Китая: что сейчас известно

Отдельное беспокойство местных вызвало подключение санатория к общей системе канализации.

Медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, ведь нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция.

Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка,
– аргументируют свое мнение депутаты.

Может ли передаваться коронавирус через канализацию?Ученые подозревают, что – да. В Гонконге зафиксированы случаи заражения коронавирусом людей, которые не контактировали с инфицированными лицами. Поэтому власти заподозрили, что COVID-19 может распространяться через канализационные трубы. Однако пока информация о новом способе передачи не является подтвержденной.

В Новых Санжарах утром 20 февраля, после того, как стало известно, что именно туда привезут людей из Китая, начались столкновения полиции и местных жителей. Видео – смотрите по ссылке.

Полтавский облсовет проведет 21 февраля внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.

Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

Утром информацию о размещении в Новых Санжарах сообщил президент Владимир Зеленский. Он заверил: эвакуированные люди будут находиться под строгим контролем и защитой. Также Зеленский подчеркнул, что эвакуированные будут находиться под личной охраной, которая будет гораздо серьезнее, чем у президента. Он отметил, что бактериологической опасности нет, но есть другая – "забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы".

Эвакуация украинцев с Уханя: коротко о главном

  • 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а затем полетел в Харьков;
  • Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцев будет доставлено на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области;
  • С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду;
  • Санаторий будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности;
  • Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
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Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Здоровье Новости Полтавы Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Лечение
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