Новые Санжары против эвакуации: аргументы местных властей

Депутаты Новосанжарского поселкового совета, что на Полтавщине, высказались относительно перевозки к ним эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Так, среди аргументов против – отсутствие боксов и изоляторов, а также подключение к общей канализации.

Местные депутаты выступили с категорическим заявлением против размещения эвакуированных из Китая лиц. Они утверждают: санаторий не приспособлен к карантину.

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Отдельное беспокойство местных вызвало подключение санатория к общей системе канализации.

Медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, ведь нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция.

Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка,

– аргументируют свое мнение депутаты.

Может ли передаваться коронавирус через канализацию?Ученые подозревают, что – да. В Гонконге зафиксированы случаи заражения коронавирусом людей, которые не контактировали с инфицированными лицами. Поэтому власти заподозрили, что COVID-19 может распространяться через канализационные трубы. Однако пока информация о новом способе передачи не является подтвержденной.

В Новых Санжарах утром 20 февраля, после того, как стало известно, что именно туда привезут людей из Китая, начались столкновения полиции и местных жителей. Видео – смотрите по ссылке.

Полтавский облсовет проведет 21 февраля внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.

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Утром информацию о размещении в Новых Санжарах сообщил президент Владимир Зеленский. Он заверил: эвакуированные люди будут находиться под строгим контролем и защитой. Также Зеленский подчеркнул, что эвакуированные будут находиться под личной охраной, которая будет гораздо серьезнее, чем у президента. Он отметил, что бактериологической опасности нет, но есть другая – "забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы".

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