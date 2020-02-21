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Полтавский облсовет подготовил обращение к Зеленскому из-за Новых Санжар: документ

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Обращение депутатов Полтавского облсовета к власти / Скрин из видео

21 февраля депутаты Полтавского областного совета подготовили обращение к Зеленскому, Кабмину и Верховной Раде. Говорят: об эвакуации именно в Новые Санжары местная власть не была заблаговременно предупреждена, а люди – поддались панике. Среди методов решения проблемы – выделение 300 миллионов гривен на диспансер с боксами.

Текст заявления опубликовал местный сайт 0532. В тексте говорится, что реакция местных жителей без сомнений является ненормальной. Однако – закономерной. Так, депутаты отмечают, что страшным и убийственным вирусом людей запугивали в течение многих месяцев.

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Депутаты в частности сетуют, что не было проведено никакой разъяснительной работы. А о фактическом направлении эвакуированных именно в Новые Санжары все узнали в последний момент.


Текст обращения Полтавского облсовета / фото: 0532

Что предлагают депутаты?Организацию противовирусных мероприятий называют катастрофической. Среди методов решения – достройка Полтавского областного клинического противотуберкулезного диспансера, где будут обустроены карантинные боксы. На это нужно выделить 300 миллионов гривен.

Что известно о протестах в Новых Санжарах

  • Узнав, что эвакуированных из Уханя везут именно в Новые Санжары, местные жители еще с вечера 19 февраля начала устраивать массовые протесты.
  • 20 февраля на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
  • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
  • К вечеру силовики оттеснили людей, чтобы сделать коридор для автобусов с эвакуированными. В конце концов все 7 автобусов заехали в медцентр.
  • При этом местные бросали камнями в автобус с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
  • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков.
  • Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Вокруг медучреждения на время пребывания там эвакуированных будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.

Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах:​

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Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Здоровье Новые Санжары Новости политики Коронавирус 2020 Новости Украины Новости Полтавы Здоровье Лечение
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