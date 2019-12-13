Сколько на самом деле должен жить человек: ответ ученых

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Продолжительность жизни определяется нашим ДНК / mingledorfflaw.com

Новое исследование доказывает, что продолжительность жизни определена нашим ДНК. Согласно новому методу, который разработали ученые, "естественный" жизненный цикл человека продолжается 38 лет.

Австралийские исследователи оценили жизненный цикл различных видов живых существ путем анализа их ДНК и обнаружили, что, например мамонт, вероятно жил около 60 лет, а киты способны прожить более двух столетий.

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Зная срок жизни различных видов живых организмов, можно выстроить эффективные природоохранные стратегии.

Следовательно, авторы исследования предлагают узнавать эти данные с ДНК.

Они применили к геному 252 видов животных с известной продолжительностью жизни. Для этого они применили метод эпигенетических часов, основанный на возрастных изменениях в рисунке метильных меток.


Метильные метки ДНК содержат информацию о продолжительности жизни организмов

Для определения продолжительности жизни достаточно данных о метилирования ДНК в 42 генах.

Несмотря на то, что метилирование ДНК связано со старением и продолжительностью жизни, в одном исследовании до сих пор не использовали его как метод оценки жизнедеятельности животных.

Однако, на этот раз ученые применили такой метод оценки и получили интересные данные.

В частности, оказалось, что для кита продолжительность жизни составляет 268 лет – это на 57 лет больше, чем у самой старшей особи вида.

Для мамонтов оценка составила 60 лет, что примерно соответствует продолжительности жизни современного африканского слона.


Неандерталец – вымерший вид из рода Люди

"Естественная" продолжительность жизни человека – 38 лет. Примерно такая продолжительность жизни была характерна для наших вымерших родственников – Неандертальцев и Денисовцев,
– говорится в исследовании.

Благодаря цивилизации и медицине современные люди живут гораздо дольше.

За последние 200 лет средняя продолжительность жизни людей выросла более чем вдвое. Человек пока единственный вид, который является исключением из правила.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье ДНК исследования Здоровая жизнь
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