Создали комаров, которые способны остановить смертельную лихорадку

Международная группа ученых разработала комаров, которые останавливают передачу вируса денге. Латинская Америка заявила, что в 2019 году количество случаев заражения денге является самым высоким за всю историю.

Исследовательская группа, которую возглавили биологи из Калифорнийского университета, сумела превратить комаров Aedes aegypti, распространяющих лихорадку, пишет PLOS.

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Исследователи определили широкий спектр человеческих антител для подавления вируса денге. Разработка, созданная учеными, это первый в истории человечества инженерный подход к комарам, нацеленный на четыре типа лихорадки денге.

Ученым удалось создать "груз" антител у самок комаров A. aegypti, распространяющих болезни.

Как только самка комара берет кровь, антитело активируется и экспрессируется – это триггер. Это антитело способно препятствовать размножению вируса и его распространение насекомым, что предотвращает заражение человека.

– сказал Акбаре из Отделения биологических наук, член Института генетики и общества Тата.

Акбаре добавил, что эти комары могут легко соединяться с "системой распространения", как генная разработка (Gene Drive) по технологии CRISPR / CAS-9. Поэтому есть возможность распространять это антитело дальше, среди целой популяции комаров, которые передают заболевание.



Ученые придумали, как побороть вирус денге / Фото: Medical Xpress

Неудивительно, что теперь мы можем передавать гены из иммунной системы человека к иммунитету комаров. Эта работа открывает совершенно новую область биотехнологических возможностей для борьбы с болезнями человека, передающимися насекомыми,

– сказал соавтор Джеймс Кроу-младший, доктор медицинских наук.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус денге угрожает миллионам людей в тропическом и субтропическом климате. Эта лихорадка является основной причиной серьезных заболеваний и смертей среди детей во многих странах Азии и Латинской Америки.

Жертвы денге страдают от гриппоподобных симптомов, включая сильную лихорадку, сыпь и даже кровотечение. Сейчас не существует никакого специального лечения от этой болезни, поэтому на первом месте стоят профилактика и контроль распространения вируса.

Ученые верят, что в недалеком будущем человечество будет владеть и пользоваться генетическими подходами к борьбе с рядами вирусов: денге, Зика, желтой лихорадки и чикунгуньи.

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