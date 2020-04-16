В Украине 788 медиков заболели коронавирусом

За последние сутки коронавирус COVID-19 подтвердили у 104 медицинских работников в Украине.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 16 апреля. Всего заболели 788 медиков.

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Наибольшее количество больных медицинских работников зафиксировано в Черновицкой области, где также подтвердили наибольшее число зараженных COVID-19 людей – 662 случая.

По словам Степанова, Минздрав анализирует, в какой больнице и при каких условиях произошло инфицирование медика. Он добавил, что обеспеченность работников индивидуальной защитой (СИЗ) только увеличивается.

Заметим, вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Известно, что среди летальных исходов, по меньшей мере, 7 медиков.



Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала

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