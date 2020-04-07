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В Украине тяжелое течение COVID-19 ожидается в 5% случаев, – врач-инфекционист

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Каковы особенности пандемии коронавируса в Украине? / 24 канал

Сколько людей в Украине, которые заболеют коронавирусом, будут нуждаться в госпитализации. Кто в зоне риска и о каких правилах нужно помнить всем, – в материале 24 канала.

Сколько людей на самом деле может переболеть коронавирусом в Украине

Как отмечает врач-инфекционист Оксана Голуб, в новом протоколе №762 от 2 апреля сказано: распространенность коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине в марте-апреле характеризуется стремительным ростом.

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По прогнозным оценкам в Украине потребует госпитализации до 15% пациентов, заболевших коронавирусом. Тяжелое и критическое течение ожидается в 5% случаев. Впрочем, чтобы понять, сколько точно переболело людей, нужно закупить тесты ИХЛА (иммунохемолюминисцентный анализ) для проведения ретроспективных исследований. Именно эти тесты определяют точное количество людей, у которых было легкое течение и не были обследованы во время основной эпидемии коронавируса,
– подчеркнула Оксана Голуб.

Нові карантинні обмеження
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Специалист отметила: об особенностях распространения коронавируса в Украине пока официальные источники не сообщают. Официальные заявления могут делать только определенные соответствующими указами уполномоченные лица.

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Люди с какими болезнями в зоне риска

Врач-инфекционист отметила: в группе риска находятся пациенты с различными тяжелыми заболеваниями. В частности, с иммунодефицитными состояниями. К примеру, ВИЧ и туберкулез. Они при подозрении или диагностировании COVID-19 не могут лечиться амбулаторно и требуют госпитализации.

коронавірус
При каких условиях выживает коронавирус / Инфографика 24 канала

При этом Оксана Голуб отметила: сейчас все пациенты, больные ВИЧ и туберкулезом, продолжают непрерывное специфическое лечение в стандартном режиме. У них ограничены контакты с потенциально опасной средой. Все необходимые для них лекарства доставляются курьерскими службами. Консультации проходят в режиме онлайн или по телефону. Кроме того, в условиях карантина не прекратили работать такие сервисные организации, как, например, "Конвиктус Украина", которая с помощью быстрых тестов проводит тестирование на ВИЧ и оказывает помощь в лечении в случае положительного результата.

По поиску точных связей между коронавирусом и сопутствующими болезнями и осложнениями или симптомами, то должно быть полноценное клиническое исследование, которое проводятся по согласию пациентов. Но это требует значительного финансирования,
– отметила Оксана Голуб.

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Следите за своим самочувствием

Врач еще раз подчеркнула необходимость соблюдения правил во время карантина, а также при подозрении на коронавирус. Кроме частого мытья рук, ношения маски Оксана Голуб добавила:

  • ежедневно обрабатывайте дезинфицирующими средствами поверхности, с которыми часто контактируете: столешницы, дверные ручки, сантехника, телефоны, клавиатуры, планшеты;
  • нескольким людям не стоит пользоваться одним предметом дома. Не должно быть общих тарелок, стаканов, чашек, столовых принадлежностей, полотенец или постельного белья. После пользования такими предметами их нужно тщательно помыть водой с мылом;
  • следите за своими симптомами. При подозрении – обращайтесь за неотложной помощью. Но сначала позвоните своему врачу и сообщите, что могли заболеть COVID-19. Перед прибытием бригады неотложной помощи наденьте медицинскую маску;
  • пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 необходимо оставаться на домашнем карантине, пока риск вторичной передачи возбудителя другим не будет сведен к минимуму. Решение по завершению домашнего карантина должно выноситься в индивидуальном порядке после консультации с врачами.

карантин коронавірус
Как не занести домой коронавирус, советы по дезинфекции / инфографика 24 канала

Автор: Инна Жолобович
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Статьи Публикации Медицина Новости политики ВИЧ
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