Самостійний огляд грудей: як провести обстеження вдома (відео)
Самостійне обстеження молочних залоз – це регулярний огляд (раз на місяць). Обмацування молочних залоз проводять, щоб виявити зміни структури молочних залоз.
Гінеколог-ендокринолог Єва Соболєва радить проводити обстеження грудей у перші кілька днів після закінчення менструації. У цей період молочні залози найменш чутливі і не набряклі.
Читайте також: Як правильно здавати аналізи на гормони
Якщо Ви приймаєте оральні контрацептиви, самообстеження краще проводити в перший день після початку прийому таблеток з нової пачки.
Як правильно проводити огляд грудей
1. Встаньте перед дзеркалом, витягнувши руки вздовж пояса. Перевірте, чи однакові обидві молочні залози за розмірами, формою і зовнішнім виглядом, чи немає будь-якої асиметрії, чи інших відмінностей між обома залозами.
Потім ретельно огляньте кожну залозу окремо. Звертайте увагу на будь-які зміни шкіри (почервоніння, втягування, зморшкуватість і інші):
- зміни форми, асиметрія,
- втягування сосків,
- виділення з соска (при їх наявності — на характер виділень)
- зміни розмірів, форми,
- видимі нерівності (вибухне або западання) на поверхні залози
2. Підніміть руки над головою і повторіть огляд.
3. Покладіть руки на пояс і спробуйте декілька разів поспіль напружити і розслабити м'язи передньої грудної стінки. При цьому продовжуйте огляд молочних залоз.
4. Почергово затисніть сосок правої і лівої залози між великим і вказівним пальцями.
Зверніть увагу, чи з'являються при цьому виділення з соска і, якщо так, на характер цих виділень (молоко, слизові, кров'янисті, гнійні виділення).
Як провести обстеження грудей вдома
5. Ляжте на спину. За допомогою перших 3-4 пальців, зведених разом, по черзі промацуєте праву і ліву залозу. Праву залозу потрібно обмацувати пальцями лівої руки і навпаки.
Намагайтеся обмацувати молочну залозу подушечками, а не кінчиками пальців. При тому під час промацування потрібно захопити область від ключиці вгорі до місця прикріплення молочної залози до грудної стінці внизу і від середини грудної клітки спереду до пахвовій западини збоку. Щоб не пропустити жодної ділянки виберіть певну послідовність промацування і дотримуйтеся її. Найзручнішим варіантом є дослідження по спіралі від соска назовні (кола, що розширюються) або зовні у напрямку до соска (кола, що звужуються).
При обмацуванні звертайте увагу на наявність будь-яких з наступних змін:
- ділянки ущільнення або навпаки помітного розм'якшення в молочній залозі.
- хворобливість при обмацуванні
- будь-які інші зміни консистенції молочної залози
6. Повторіть обмацування молочної залози стоячи.
Дуже важливо проводити самообстеження регулярно.
Особливу увагу зверніть на верхньо-зовнішньому квадранту грудей це улюблена локалізація раку.
Коли варто негайно звернутися до лікаря
- Збільшення розмірів однієї з грудей, особливо в поєднанні з почервонінням і хворобливістю.
- Зміна контурів однієї з молочних залоз: наявність втягнення, або випинання ділянок грудей.
- Зміна шкіри молочних залоз: почервоніння, потовщення шкіри.
- Втягнення соска, несиметричне розташування сосків на обох молочних залозах.
- Появи виразок в області соска й ареоли.
- Наявність ущільнень в будь-якій частині молочної залози.
- Виділення із сосків будь-якого кольору і характеру, які з'являються при стисканні соска, або виявляються на внутрішній поверхні бюстгальтера.
- Наявність щільних округлих вузликів в пахвовій області (збільшені лімфатичні вузли).
Які аналізи потрібно здавати жінкам
Щоб вберегти себе від небажаних наслідків та не пропустити початок розвитку захворювань, необхідно проходити низку обстежень:
- Мамографія – після 40 років 1 раз у 2 роки; після 50 років 1 раз на рік;
- УЗД – суворо 6-12 день циклу 1 раз в рік; але за потребою дослідження можна виконувати частіше.
- МРТ;
- Біопсія – за необхідності.
При описаних вище скаргах, лікар радить звертатися до вузького спеціаліста – мамолога. Але відвідування гінеколога так само обов'язково.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.