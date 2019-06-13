Самостійний огляд грудей: як провести обстеження вдома (відео)

Самостійне обстеження молочних залоз – це регулярний огляд (раз на місяць). Обмацування молочних залоз проводять, щоб виявити зміни структури молочних залоз.

Гінеколог-ендокринолог Єва Соболєва радить проводити обстеження грудей у перші кілька днів після закінчення менструації. У цей період молочні залози найменш чутливі і не набряклі.

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Якщо Ви приймаєте оральні контрацептиви, самообстеження краще проводити в перший день після початку прийому таблеток з нової пачки.

Як правильно проводити огляд грудей

1. Встаньте перед дзеркалом, витягнувши руки вздовж пояса. Перевірте, чи однакові обидві молочні залози за розмірами, формою і зовнішнім виглядом, чи немає будь-якої асиметрії, чи інших відмінностей між обома залозами.

Потім ретельно огляньте кожну залозу окремо. Звертайте увагу на будь-які зміни шкіри (почервоніння, втягування, зморшкуватість і інші):

зміни форми, асиметрія,

втягування сосків,

виділення з соска (при їх наявності — на характер виділень)

зміни розмірів, форми,

видимі нерівності (вибухне або западання) на поверхні залози

2. Підніміть руки над головою і повторіть огляд.

3. Покладіть руки на пояс і спробуйте декілька разів поспіль напружити і розслабити м'язи передньої грудної стінки. При цьому продовжуйте огляд молочних залоз.

4. Почергово затисніть сосок правої і лівої залози між великим і вказівним пальцями.

Зверніть увагу, чи з'являються при цьому виділення з соска і, якщо так, на характер цих виділень (молоко, слизові, кров'янисті, гнійні виділення).



Як провести обстеження грудей вдома

5. Ляжте на спину. За допомогою перших 3-4 пальців, зведених разом, по черзі промацуєте праву і ліву залозу. Праву залозу потрібно обмацувати пальцями лівої руки і навпаки.

Намагайтеся обмацувати молочну залозу подушечками, а не кінчиками пальців. При тому під час промацування потрібно захопити область від ключиці вгорі до місця прикріплення молочної залози до грудної стінці внизу і від середини грудної клітки спереду до пахвовій западини збоку. Щоб не пропустити жодної ділянки виберіть певну послідовність промацування і дотримуйтеся її. Найзручнішим варіантом є дослідження по спіралі від соска назовні (кола, що розширюються) або зовні у напрямку до соска (кола, що звужуються).

При обмацуванні звертайте увагу на наявність будь-яких з наступних змін:

ділянки ущільнення або навпаки помітного розм'якшення в молочній залозі.

хворобливість при обмацуванні

будь-які інші зміни консистенції молочної залози

6. Повторіть обмацування молочної залози стоячи.

Дуже важливо проводити самообстеження регулярно.

Особливу увагу зверніть на верхньо-зовнішньому квадранту грудей це улюблена локалізація раку.

Коли варто негайно звернутися до лікаря

Збільшення розмірів однієї з грудей, особливо в поєднанні з почервонінням і хворобливістю. Зміна контурів однієї з молочних залоз: наявність втягнення, або випинання ділянок грудей. Зміна шкіри молочних залоз: почервоніння, потовщення шкіри. Втягнення соска, несиметричне розташування сосків на обох молочних залозах. Появи виразок в області соска й ареоли. Наявність ущільнень в будь-якій частині молочної залози. Виділення із сосків будь-якого кольору і характеру, які з'являються при стисканні соска, або виявляються на внутрішній поверхні бюстгальтера. Наявність щільних округлих вузликів в пахвовій області (збільшені лімфатичні вузли).

Які аналізи потрібно здавати жінкам

Щоб вберегти себе від небажаних наслідків та не пропустити початок розвитку захворювань, необхідно проходити низку обстежень:

Мамографія – після 40 років 1 раз у 2 роки; після 50 років 1 раз на рік;

УЗД – суворо 6-12 день циклу 1 раз в рік; але за потребою дослідження можна виконувати частіше.

МРТ;

Біопсія – за необхідності.

При описаних вище скаргах, лікар радить звертатися до вузького спеціаліста – мамолога. Але відвідування гінеколога так само обов'язково.

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