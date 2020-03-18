24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Санаторій для обсервації у Луганській області – непридатний для життя, – ЗМІ

- Читать новость на русском
Визначений для обсервації санаторій на Луганщині виявився непридатним / lisichansk.org.ua

Санаторій у місті Привілля Луганської області, який належть держпідприємству "Лисичанськвугілля", мав стати місцем обсервації тих, хто контактував з хворими на коронавірус. Втім він виявся непридатним для проживання людей.

Директор санаторію Сергій Проскура заявив, що там навіть немає світла і тепла, а працівникам не виплачують зарплату ще з серпня 2019 року, повідомляє "Громадське".

Цікаво У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації, на черзі – Київ

Ключова проблема полягає у тому, що санаторій утримується не з державного бюджету, а за гроші підприємства. Втім у скільки у нього виникають проблеми зі збутом видобутого вугілля, то й грошей немає.

Останні відпочивальники були у санаторії ледь не пів року тому – ще у листопаді 2019 року. Відтак нині аби підготувати санаторій для прийому людей потрібно щонайменше тиждень.

Нині санаторій заборгував понад 2,5 мільйона гривень зарплати перед працівниками. Щоб сюди завезти людей, нам потрібно повернути людям зарплату, підключити світло і отеплити будівлю,
– наголосив директор з соціальних питань "Лисичанськвугілля" Едуард Іванов.

Водночас заступниця голови Луганської облдержадміністрації Наталія Романенко заявила, що обласна влада шукатиме інше місце для обсервації. Мовляв, такі умови є неприйнятними.

Втім згодом у Луганській ОДА запевнили, що саме визначений санаторій залишиться місцем для обсервації. Буцімто насправді для вирішення проблем достатньо одного-двох днів.

Що відомо про профілакторій "Привілля"?Він розташований в однойменному місті Троїцького району Луганської області. Він розрахований на близько 70 людей, а кімнати ізольовані.

Саме "Привілля" має стати місцем обсервації імовірних хворих на коронавірус на Луганщині. Наразі на підконтрольній українській владі частині Лугансської області випадків захворювання коронавірусом не виявлено. Такі є лише на окупованих частинах Донбасу.

Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
сьогодні
Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Лисичанськ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
17 березня 13:32 Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
Олександр Бевза
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук