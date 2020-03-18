Санаторій для обсервації у Луганській області – непридатний для життя, – ЗМІ

Санаторій у місті Привілля Луганської області, який належть держпідприємству "Лисичанськвугілля", мав стати місцем обсервації тих, хто контактував з хворими на коронавірус. Втім він виявся непридатним для проживання людей.

Директор санаторію Сергій Проскура заявив, що там навіть немає світла і тепла, а працівникам не виплачують зарплату ще з серпня 2019 року, повідомляє "Громадське".

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Ключова проблема полягає у тому, що санаторій утримується не з державного бюджету, а за гроші підприємства. Втім у скільки у нього виникають проблеми зі збутом видобутого вугілля, то й грошей немає.

Останні відпочивальники були у санаторії ледь не пів року тому – ще у листопаді 2019 року. Відтак нині аби підготувати санаторій для прийому людей потрібно щонайменше тиждень.

Нині санаторій заборгував понад 2,5 мільйона гривень зарплати перед працівниками. Щоб сюди завезти людей, нам потрібно повернути людям зарплату, підключити світло і отеплити будівлю,

– наголосив директор з соціальних питань "Лисичанськвугілля" Едуард Іванов.

Водночас заступниця голови Луганської облдержадміністрації Наталія Романенко заявила, що обласна влада шукатиме інше місце для обсервації. Мовляв, такі умови є неприйнятними.

Втім згодом у Луганській ОДА запевнили, що саме визначений санаторій залишиться місцем для обсервації. Буцімто насправді для вирішення проблем достатньо одного-двох днів.

Що відомо про профілакторій "Привілля"?Він розташований в однойменному місті Троїцького району Луганської області. Він розрахований на близько 70 людей, а кімнати ізольовані.



Саме "Привілля" має стати місцем обсервації імовірних хворих на коронавірус на Луганщині. Наразі на підконтрольній українській владі частині Лугансської області випадків захворювання коронавірусом не виявлено. Такі є лише на окупованих частинах Донбасу.