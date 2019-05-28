Сексолог назвала найчутливіші ерогенні зони у чоловіків

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Які найчутливіші ерогенні зони у чоловіків
Які найчутливіші ерогенні зони у чоловіків / Фото з вільних джерел

Ерогенні зони — ті місця на нашому тілі, які дарують любов і насолоду. Місця, що мають більшу чутливість, ніж інші точки тіла.

Всупереч поширеній думці, що чоловіків збуджують тільки точкові дотику і ласки статевого члена, сексолог Світлана Грабова назвала інші гарячі точки.

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1. Внутрішня поверхня стегон ⠀

Стимулювання цієї ерогенною зони активізує приплив крові до статевих органів партнера і стане хорошим початком сексу.

2. Сідниці і куприк ⠀

Стимуляція зони куприка і поперекового відділу у чоловіка викликає приплив крові до органів таза і забезпечує тривалість любовної гри.

3. Місток кохання ⠀

Це ділянка між яєчками і анусом. Ймовірно, за словами сексолога, це найбільш чуттєва ерогенна зона чоловіки. І ефект буде практично від будь-яких дотиків.

4. Груди

На чоловічих грудях нервові закінчення розташовуються нерівномірно — біля сосків їх багато, з боків від сосків — менше.

via GIPHY

Щоб активізувати цю ерогенну зону, сексолог радить використовувати ароматичну олію.

5. Стопи і пальці ніг ⠀

На стопах є активні точки, які тонізують кровообіг в нижній частині тулуба. Тому експерт радить зробити легкий масаж чоловікові.⠀

6. Вуздечка члена ⠀

На цій ділянці дуже багато нервових закінчень, тому діяти треба ніжно, щоб не викликати больових відчуттів.

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Теги: Здоров'я Секс Новини Здоров'я Психологія
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