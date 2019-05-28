Сексолог назвала найчутливіші ерогенні зони у чоловіків
Ерогенні зони — ті місця на нашому тілі, які дарують любов і насолоду. Місця, що мають більшу чутливість, ніж інші точки тіла.
Всупереч поширеній думці, що чоловіків збуджують тільки точкові дотику і ласки статевого члена, сексолог Світлана Грабова назвала інші гарячі точки.
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1. Внутрішня поверхня стегон ⠀
Стимулювання цієї ерогенною зони активізує приплив крові до статевих органів партнера і стане хорошим початком сексу.
2. Сідниці і куприк ⠀
Стимуляція зони куприка і поперекового відділу у чоловіка викликає приплив крові до органів таза і забезпечує тривалість любовної гри.
3. Місток кохання ⠀
Це ділянка між яєчками і анусом. Ймовірно, за словами сексолога, це найбільш чуттєва ерогенна зона чоловіки. І ефект буде практично від будь-яких дотиків.
4. Груди
На чоловічих грудях нервові закінчення розташовуються нерівномірно — біля сосків їх багато, з боків від сосків — менше.
Щоб активізувати цю ерогенну зону, сексолог радить використовувати ароматичну олію.
5. Стопи і пальці ніг ⠀
На стопах є активні точки, які тонізують кровообіг в нижній частині тулуба. Тому експерт радить зробити легкий масаж чоловікові.⠀
6. Вуздечка члена ⠀
На цій ділянці дуже багато нервових закінчень, тому діяти треба ніжно, щоб не викликати больових відчуттів.
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