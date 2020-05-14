Що таке маскне та як маски впливають на виникнення прищів

У соцмережах звернули увагу на ще один наслідок коронавірусу – прищі та вугрі, яке виникають через постійне носіння захисної маски. Цьому явищу відразу ж придумали назву: маскне, від слів "маска" і "акне".

Спочатку на цю проблему звернули працівники співробітники лікарень, пише New York Post.

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Привіт моїм колегам-медсестрам, а також іншим працівникам охорони здоров'я, які в підлітковому віці були покриті вуграми. Я знаю, що ви зараз відчуваєте, – написала медсестра з США Кайла Бенкету.

"Моя маска змусила моє обличчя "зацвісти"", – розповіла інша дівчина. Вона стверджує, що раніше з таким не стикалася, тому очевидно, що маскне може виникнути у всіх – прищі висипають як на проблемній, так і на чистій шкірі.



Перші проблеми на шкірі помітили медики / unsplash.com

Чому виникає маскне?

Дерматолог з Нью-Йорка Софі Павітт зазначила, що така проблема виникає через те, що ми носимо тканину на дуже чутливій області обличчя, і з наслідками стикаються більшість людей. Зараз вона проводить десятки віддалених консультацій щодо лікування акне. Звертаються і лікарі, і люди інших професій, які носять маску не довше ніж кілька годин на день.

Фахівці відносять маскне до механічних акне, тобто висипань, які з'являються через тертя і тиск. Маска подразнює шкіру і затримує на ній вологу, пори розширюються і все це разом дає поштовх для запалення. До пандемії таке спостерігалося в основному у спортсменів, яким носять захист на обличчі.

Як уникнути акне від маски?

Запобігти акне можна постійно перучи тканинні маски, або як можна частіше міняти одноразові. І кожен раз після їх зняття потрібно гарненько вмиватися.

Ми повинні навчитися з цим справлятися. Не думаю, що ми зможемо відмовитися від масок найближчим часом,

– розповіла дерматолог.

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