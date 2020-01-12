Що має вміти однорічна дитина і на які ознаки звертати увагу

Перший рік дитини минає вкрай швидко та непомітно для батьків. Й хоч рік після моменту народження – невеликий відрізок часу, важливо звертати увагу на те, як розвивається немовля.

Про навички однорічних дітей розповіла сімейна лікарка Оксана Карназей.

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Загальні риси дитини у віці 1 року:

Соціалізується та демонструє емоції;

Соромиться чи боїться незнайомців;

Плаче, коли мама чи тато йдуть;

Має улюблені іграшки;

У деяких ситуаціях демонструє страх;

Дає книжку, якщо хоче послухати казку;

Повторює звуки чи дії, щоб привернути увагу;

Подає руку чи ногу, допомагаючи вдягнути себе;

Перші ігри: грає у "схованки" долонями або плескає;

У перший рік свого життя дитина зазвичай починає досліджувати навколишнє середовище (принаймні руками) й починає використовувати деякі предмети за призначенням, як роблять це батьки: п'є або "розчісується" гребінцем.

Малюк повторює жести, розкидає предмети, любить вказувати пальцем та розглядати предмети й малюнки,які показують батьки.

Зазвичай однорічна дитина може самостійно сісти, стояти, а також вставати та ходити, тримаючись за меблі. Переважна більшість можуть зробити декілька кроків без чужої підтримки.

Мовне та вербальне спілкування більшості однорічних дітей

Відповідають на прості прохання;

Використовують прості жести, повідомляють головою "так", "ні";

Прощаються рукою у стилі "па-па";

Вимовляють звуки з інтонацією, імітуючи розмову;

Вміють говорити "мама", "тато" та вигукувати;

Намагаються повторювати слова;

Коли варто звернутись до лікаря

Повідомте свого лікаря, якщо дитина не повзає; Не може стояти з підтримкою; Не може знайти речі, які ви сховали в нього на очах; Не говорить простих слів "тато", "мама"; Не знає простих жестів "так","ні"; Не показує предмети; Втратила уже набуті навички;

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