Що має вміти однорічна дитина і на які ознаки звертати увагу
Перший рік дитини минає вкрай швидко та непомітно для батьків. Й хоч рік після моменту народження – невеликий відрізок часу, важливо звертати увагу на те, як розвивається немовля.
Про навички однорічних дітей розповіла сімейна лікарка Оксана Карназей.
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Загальні риси дитини у віці 1 року:
- Соціалізується та демонструє емоції;
- Соромиться чи боїться незнайомців;
- Плаче, коли мама чи тато йдуть;
- Має улюблені іграшки;
- У деяких ситуаціях демонструє страх;
- Дає книжку, якщо хоче послухати казку;
- Повторює звуки чи дії, щоб привернути увагу;
- Подає руку чи ногу, допомагаючи вдягнути себе;
- Перші ігри: грає у "схованки" долонями або плескає;
У перший рік свого життя дитина зазвичай починає досліджувати навколишнє середовище (принаймні руками) й починає використовувати деякі предмети за призначенням, як роблять це батьки: п'є або "розчісується" гребінцем.
Малюк повторює жести, розкидає предмети, любить вказувати пальцем та розглядати предмети й малюнки,які показують батьки.
Зазвичай однорічна дитина може самостійно сісти, стояти, а також вставати та ходити, тримаючись за меблі. Переважна більшість можуть зробити декілька кроків без чужої підтримки.
Мовне та вербальне спілкування більшості однорічних дітей
- Відповідають на прості прохання;
- Використовують прості жести, повідомляють головою "так", "ні";
- Прощаються рукою у стилі "па-па";
- Вимовляють звуки з інтонацією, імітуючи розмову;
- Вміють говорити "мама", "тато" та вигукувати;
- Намагаються повторювати слова;
Коли варто звернутись до лікаря
- Повідомте свого лікаря, якщо дитина не повзає;
- Не може стояти з підтримкою;
- Не може знайти речі, які ви сховали в нього на очах;
- Не говорить простих слів "тато", "мама";
- Не знає простих жестів "так","ні";
- Не показує предмети;
- Втратила уже набуті навички;
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