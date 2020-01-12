24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Що має вміти однорічна дитина і на які ознаки звертати увагу

108 Читать новость на русском
Як має розвиватись однорічна дитина / Unsplash

Перший рік дитини минає вкрай швидко та непомітно для батьків. Й хоч рік після моменту народження – невеликий відрізок часу, важливо звертати увагу на те, як розвивається немовля.

Про навички однорічних дітей розповіла сімейна лікарка Оксана Карназей.

До теми: Що має вміти дитина до 6 років: перелік

Загальні риси дитини у віці 1 року: 

  • Соціалізується та демонструє емоції;
  • Соромиться чи боїться незнайомців;
  • Плаче, коли мама чи тато йдуть;
  • Має улюблені іграшки;
  • У деяких ситуаціях демонструє страх;
  • Дає книжку, якщо хоче послухати казку;
  • Повторює звуки чи дії, щоб привернути увагу;
  • Подає руку чи ногу, допомагаючи вдягнути себе;
  • Перші ігри: грає у "схованки" долонями або плескає;

У перший рік свого життя дитина зазвичай починає досліджувати навколишнє середовище (принаймні руками) й починає використовувати деякі предмети за призначенням, як роблять це батьки: п'є або "розчісується" гребінцем.

Малюк повторює жести, розкидає предмети, любить вказувати пальцем та розглядати предмети й малюнки,які показують батьки.

Зазвичай однорічна дитина може самостійно сісти, стояти, а також вставати та ходити, тримаючись за меблі. Переважна більшість можуть зробити декілька кроків без чужої підтримки.

Мовне та вербальне спілкування більшості однорічних дітей

  • Відповідають на прості прохання;
  • Використовують прості жести, повідомляють головою "так", "ні";
  • Прощаються рукою у стилі "па-па";
  • Вимовляють звуки з інтонацією, імітуючи розмову;
  • Вміють говорити "мама", "тато" та вигукувати;
  • Намагаються повторювати слова;

Коли варто звернутись до лікаря

  1. Повідомте свого лікаря, якщо дитина не повзає;
  2. Не може стояти з підтримкою;
  3. Не може знайти речі, які ви сховали в нього на очах;
  4. Не говорить простих слів "тато", "мама";
  5. Не знає простих жестів "так","ні";
  6. Не показує предмети;
  7. Втратила уже набуті навички;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Магнітні бурі у січні 2020 року: чого очікувати
сьогодні
3158
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 січня 11:41 Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим
Анастасія Кушпіт 2125
10 січня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 13230
9 січня 12:40 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 29710
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6654
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 6422
Новини
Більше новин
Залиште відгук