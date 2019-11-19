Що робить бактерії стійкими до антибіотиків і як цього уникнути – поради Супрун

Щороку від стійких до антибіотиків інфекцій помирають 700 тисяч людей‎. У ВООЗ наголошують, що дієвість антибіотиків в майбутньому залежить від всіх нас.

Навіть якщо вчені винайдуть нові супер-дієві антибіотики, то перервати замкнуте коло не вийде, адже глобальна поведінка людей не зміниться, розповіла Уляна Супрун.

Важливо: Як правильно приймати антибіотики

Чому організм звикає до антибіотиків

️Надмірне та нераціональне використання антибіотиків для лікування чи профілактики хвороб. Особливо шкідливо "лікувати" цими препаратами хвороби, які спричинені вірусами;

️Недотримання курсу лікування. Переривання курсу антибіотиків робить бактерії ще сильнішими;

️Неякісний інфекційний контроль у медичних закладах;

️Недотримання елементарних правил гігієни та санітарії;

️Надмірне використання антибіотиків у тваринництві, розведенні риби та аграрних культур. Адже через це антибіотикорезистентні бактерії потрапляють в організм людини разом із їжею та водою;

️Відсутність принципово нових антибіотиків. Причина цьому – занадто швидка адаптація бактерій, що потребує оперативності та великих інвестицій.



Чому виникає стійкість до антибіотиків

Беззаперечно, багато що залежить від представників охорони здоров'я. В першу чергу, лікарі повинні призначати своїм пацієнтам такі препарати лише тоді, коли це справді необхідно. Також було б чудово, якби частина з них припинила виписувати антибіотики під час грипу чи застуди.

За можливості бажано провести тест, який визначає стійкість до антибіотиків.

Як запобігти антибіотикорезистентності

️Дуже просто, але ефективно – регулярно мийте руки . Це запобігає поширенню бактерій, чим зменшує потребу у використанні антибіотиків;

. Це запобігає поширенню бактерій, чим зменшує потребу у використанні антибіотиків; ️Запам'ятайте раз і назавжди, що антибіотики безсилі проти вірусів ;

; Не займайтеся самолікуванням , приймати антибіотики лише за рецептом лікаря і не купувати антибіотики для лікування хвороб, які спричинені не бактеріями;

, приймати антибіотики лише за рецептом лікаря і не купувати антибіотики для лікування хвороб, які спричинені не бактеріями; Якщо необхідність у лікуванні антибіотиками є, то пийте їх до кінця . Навіть якщо вам стало значно краще – не переривайте курс лікування;

. Навіть якщо вам стало значно краще – не переривайте курс лікування; Не передавайте нікому антибіотики, які залишилися після вашого курсу лікування. Адже добирати їх потрібно ретельно та індивідуально , а зробити це може лише кваліфікований лікар;

, а зробити це може лише кваліфікований лікар; Вакцинація запобігає поширенню хвороб, а менше хвороб – менше використання антибіотиків;

В Україні продаж антибіотиків без рецептів не контролюється. МОЗ і Центр громадського здоров'я розробили План дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, який повинен посилити контроль за продажем антибіотиків до 2020 року.

Через деякий час їх можна буде придбати лише за рецептом, проте покарання все одно лишається невеликим.

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