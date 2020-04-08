24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Що робити, якщо результати на коронавірус не повідомляють: пояснення МОЗ

- Читать новость на русском
Проблеми з тестуванням на коронавірус в Україні / Ілюстративне фото

В Харкові вже близько тижня 30 людей очікують свого результату на коронавірус. Віктор Ляшко зазначив, що у МОЗ вивчають ситуацію та пояснив, що варто робити в таких випадках громадянам.

Про це заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів під час пресбрифінгу МОЗ.

До теми В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі

Ляшко розповів, що від 7 квітня запрацювала гаряча лінія МОЗ, куди можна зателефонувати та повідомити про будь-яку проблему з тестуванням – 08 0050 5201.

МОЗ вже отримали аналіз перших дзвінків на цю гарячу лінію та з усіх інших гарячих ліній, а також аналіз повідомлень до Віктора Ляшка. 

Сьогодні о 6 годині, під моїм особистим керівництвом, буде проведена нарада з вірусологами й керівниками лабораторій. Будемо розглядати кожен такий випадок: в тому числі в Харкові, в тому числі й в Миколаєві, в тому числі й в інших областях нашої країни. Для того, щоб розібратися, де алгоритми дають збій або де працює людський фактор, який не дозволяє вчасно видавати людям результат,
– сказав Ляшко.

Також він додав, що в кожній області працювала команда МОЗ, яка допомагала лабораторіям збільшити потужність тестувань. Відтак, регіональні лабораторії також можуть проводити ПЛР-тестування на коронавірус.

Станом на ранок 8 квітня, в Україні зафіксували 1668 випадків коронавірусу та 52 летальних випадки. Натомість 35 людей одужали. 

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:24 Песах 2020: дата і що відомо про це єврейське свято
Традиції 4616
сьогодні , 02:29 Пневмонія знищила легені за лічені дні: у Києві помер 30-річний чоловік із підозрою на COVID-19
Медицина 6981
сьогодні , 06:40 Чому не можна спалювати листя: наслідки і покарання
Здорове життя 9279
сьогодні , 09:42 Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
Лікування 35142
7 квітня , 22:41 800 гривень від "Приватбанку": нова шахрайська схема у соцмережах
Інтернет 6918
сьогодні , 06:25 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
Новини України 20628
сьогодні , 08:01 Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
Новини України 29147
сьогодні , 10:01 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 207004
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук