Що робити, якщо результати на коронавірус не повідомляють: пояснення МОЗ

В Харкові вже близько тижня 30 людей очікують свого результату на коронавірус. Віктор Ляшко зазначив, що у МОЗ вивчають ситуацію та пояснив, що варто робити в таких випадках громадянам.

Про це заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів під час пресбрифінгу МОЗ.

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Ляшко розповів, що від 7 квітня запрацювала гаряча лінія МОЗ, куди можна зателефонувати та повідомити про будь-яку проблему з тестуванням – 08 0050 5201.

МОЗ вже отримали аналіз перших дзвінків на цю гарячу лінію та з усіх інших гарячих ліній, а також аналіз повідомлень до Віктора Ляшка.

Сьогодні о 6 годині, під моїм особистим керівництвом, буде проведена нарада з вірусологами й керівниками лабораторій. Будемо розглядати кожен такий випадок: в тому числі в Харкові, в тому числі й в Миколаєві, в тому числі й в інших областях нашої країни. Для того, щоб розібратися, де алгоритми дають збій або де працює людський фактор, який не дозволяє вчасно видавати людям результат,

– сказав Ляшко.

Також він додав, що в кожній області працювала команда МОЗ, яка допомагала лабораторіям збільшити потужність тестувань. Відтак, регіональні лабораторії також можуть проводити ПЛР-тестування на коронавірус.

Станом на ранок 8 квітня, в Україні зафіксували 1668 випадків коронавірусу та 52 летальних випадки. Натомість 35 людей одужали.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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