Що робити, якщо в дитини діагностували аутизм

Як зрозуміти, що у вашої дитини аутизм, до яких лікарів звертатись та що відчувають люди з цим діагнозом – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Ми поспілкувалися Інною Сергієнко – мамою 13-річного Міші й засновницею міжнародної громадської організації "Дитина з майбутнім" та її донькою Іриною (директором організації з розвитку). Інна цю організацію створила заради сина, у якого – аутизм. Активно займалася дитиною, вчилася і тепер вчить інших. Піклування родини та фахівців дозволило Міші вступити у звичайну школу і вчитися на рівні з однолітками. Зараз хлопчик – уже восьмикласник.

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В Україні у понад 7 тисяч малюків діагностували "дитячий аутизм". Це 12 дітей на 100 тисяч населення віком до 18 років. Для порівняння, у Великій Британії аутизм діагностували 700 тисяч разів (включно із повнолітніми), а у США розлад аутистичного спектра має одна дитина зі 68. Це 1,5% усіх дітей віком до 8 років. Тому соціум має знати, що таке аутизм, аби прийняти та допомогти соціалізуватися таким людям.

Щоб краще зрозуміти людину з аутизмом, уявіть собі, що ви їдете на швидкості проти вітру без шолома, під вами реве мотоцикл. І крізь весь цей шум і галас до вас хтось намагається докричатися, навчити вас розмовляти, тримати олівець у руці, відрізняти ліво і право, і висловлювати свої емоції без істерик.



Дітям з аутизмом важливо відчувати себе у комфорті

Для того, щоб почути співрозмовника, вам захочеться прибрати усі фактори, що заважають, дати наболілим вухам тиші, а тілу – комфорт, і тоді ви будете готові сприймати нову інформацію. Так само й людині з аутизмом дуже важливо допомогти комфортно почуватися у власному тілі та просторі.

Діагноз "Аутизм"

Міша – друга, молодша дитина Інни. Пологи пройшли добре, хлопчик мав здоровий вигляд, ніяких питань не виникало. Коли йому виповнилось 1,5 роки, родина занепокоїлась, що він не розмовляє.

Коли Міші було два, Інна поїхала з ним в Ізраїль, де лікувалась її мама. Запитала там медперсонал, в чому може бути причина. Їх скерували до невропатолога і сказали про діагноз.

Інна Сергієнко “Зазвичай ми мріємо, що буде дитинка, а в неї – гарна доля. І тут раптом з’ясовується, що твоя дитина якась не така. Ти не знаєш, якою буде її доля і що з цим робити”.

Важливо розуміти, що аутизм – це не хвороба, це – стан, який підлягає корекції завдяки щоденній праці. Світова спільнота називає це нейророзмаїттям (neurodiversity).

В брошурі з правил безпеки на борту літака є інструкція, яка наголошує на тому, що в екстрених ситуаціях мама спочатку мусить одягнути кисневу маску на себе для того, щоб мати змогу допомогти дитині. І це – не крайній ступінь егоїзму, а правило виживання. Після встановлення діагнозу часто батьки потребують допомоги спеціаліста не менше, ніж дитина.



Аутизм може мати різні симптоми

Коли помітно перші ознаки?

Є діти, котрим уже в рік встановили підозру на аутизм. Але проявитись цей стан може в різному віці. У Міші майже не було виразних ознак аутизму. Але він міг кружляти навколо себе, а потім йшов рівно, ніби нічого й не бувало, дивно грався.

Втім, фізично виглядав добре розвиненим. Уже потім сім’я помітила, що є ряд сенсорних (пов’язаних з відчуттями, слухом, зором, дотиками тощо) проблем та з моторикою. Аутичний спектр широкий і може проявлятись по-різному.

На що і коли звертати увагу батькам?

Інна Сергієнко “ Є прості норми, що повинна дитина вміти в 3, 6, 9 місяців і в рік. Звіряйтесь по них. Якщо дитина чогось не робить, треба дивитися, що і чому. Це може бути не тільки аутизм, а затримки мовлення, психічного розвитку тощо ”.

Діти з аутизмом схильні до повторюваних рухів.

Зазвичай вони бавляться не у рольові ігри чи іншу "класику", а виставляють іграшки в якомусь порядку. Дуже не люблять, коли цей порядок хтось порушує, коли хтось втручається у їхню гру.

Варто придивитись уважніше, якщо дитина себе щипає, б’є, затуляє вушка чи робить подібні дивні рухи. Це вказує на слухове чи візуальне перевантаження і дитина так від нього рятується.

Вакцинація викликає аутизм – чому це маячня?

Американський інститут аутизму збирає всі наукові дослідження з теми аутизму та їх аналізує. В Україну приїжджав директор цього інституту Стівен Едельсон і пояснював наукові факти про зв’язок вакцинації та аутизму.

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Вакцинація не викликає аутизм

У дітей з аутизмом часто страждає імунна система, тому перш, ніж робити щеплення, їх слід обстежити в імунолога до вакцинації. Якщо імунна система слабенька, імунолог запропонує почекати й зробити щеплення трішки пізніше, коли імунна система дозріє, або запропонує свої правки, щоб підлікувати імунну систему і вона змогла добре реагувати на вакцину.

Інна Сергієнко “Щеплення саме по собі аутизму не викликає. Просто у дитини аутизм спочатку малопомітний, а коли щеплення б’є по імунній системі, стає видно. Люди бачать погіршення симптомів і пов’язують це зі щепленням. Щеплення може погіршити стан дитини з аутизмом, але не є його причиною. Бо аутизм – вроджений стан”.

До якого лікаря звертатися для перевірки на аутизм?

Зазвичай батьки ідуть до невропатолога, але цей діагноз в Україні ставить психіатр. Саме він огляне дитину і за потреби призначить додаткові обстеження.

Як виховувати дитину з аутизмом і підготувати її до школи та садочка – читайте продовженні матеріалу.

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