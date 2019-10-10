Що ще можуть передати гени: цікаві факти, про які ви могли не знати

Ні для кого не є несподіванкою, що завдяки генетиці від батьків до дитини може передатися безліч навичок та навіть хвороб. Проте завдяки генетиці може бути схильність до таких речей, про як ви й не підозрювали.

Варто зауважити, що генетика впливає далеко не на всі людські якості, а якщо й впливає, то не так сильно, як усі звикли вважати, розповідає Постнаука.

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Завдяки генам дитині може передатися здатність до вивчення мов . Структура геному впливає на кількість слів, яка може бути засвоєна дитиною, а також на розвиток мовлення та засвоєння граматики. ⠀



. Структура геному впливає на кількість слів, яка може бути засвоєна дитиною, а також на розвиток мовлення та засвоєння граматики. ⠀ Також виявляється, що таким чином до дитини може передатись стресостійкість. Гени рецепторів дофаміну або серотоніну впливають на реакцію людини до загрози. До слова, люди, які мають генетичну схильність до стресу, за статистикою частіше хворіють на серцево-судинні та аутоімунні захворювання.

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Свій генетичний внесок батьки вкладають і в емоційний спектр дитини. Від 20 до 60% сором'язливості, комунікабельності, емоційності, імпульсивності чи здатності до адаптації передаються нам у спадок.



дитини. Від 20 до 60% сором'язливості, комунікабельності, емоційності, імпульсивності чи здатності до адаптації передаються нам у спадок. У Європі є 1% людей, які стійкі до ВІЛ-інфекції , що також передається генетично. Це пояснюється тим, що у таких людей є дефект гена, який має 2 копії. Якщо у людини дефективна лише 1 копія, вона може захворіти, проте ймовірність нижча, ніж у інших людей приблизно на 10-13%.



, що також передається генетично. Це пояснюється тим, що у таких людей є дефект гена, який має 2 копії. Якщо у людини дефективна лише 1 копія, вона може захворіти, проте ймовірність нижча, ніж у інших людей приблизно на 10-13%. Також можете подякувати своїм батькам за стійкість до алкоголю. А якщо вам досить одного коктейлю, це означає, що ваші гени кодують ферменти, які окислюють етанол. Якщо етанол окислюється занадто швидко, людина не в змозі багато випити.

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