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Як відрізнити грип від коронавірусу

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Коронавірус та грип: різниця / unsplash.com

Грип та коронавірусні інфекції схожі у своїх проявах, але в них є й відмінності. Існують кілька симптомів, які допоможуть розпізнати хворобу.

Про те, як відрізнити китайський коронавірус від грипу, повідомляє портал Focus.

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Симптоми. Новий вірус з Китаю, який вражає легені, насправді легко сплутати з грипом. Ось загальні симптоми інфекцій:

  • лихоманка;
  • сухий кашель;
  • задишка;
  • втома.

Чим відрізняється коронавірусна інфекція від грипу? 

Інфекційний шлях. Вірус одразу вражає нижні дихальні шляхи. А грип спочатку верхні. Також віруси грипу вірулентніші. Це означає, що навіть у невеликій кількості вони вже можуть викликати появу хвороби. А коронавіруси не надто заразні, імунна система більшості людей стійка до інфікування.

Інкубація. Грип має короткий інкубаційний період – один-два дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.

В коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів. Як довго люди залишаються заразними, перш ніж хвороба проявиться, поки неясно. Як довго вони залишаються заразними після появи перших симптомів, також ще не відомо.

Міфи про коронавірус
Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Грип в Україні
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