Що таке коронавіруси та що про них відомо

Всім відомо про китайський коронавірус 2019-nCoV, який нині циркулює не лише Китаєм, а й світом. Що ж таке коронавіруси та чи були схожі випадки – читайте у матеріалі.

Перші коронавіруси людини hCoV-229Е і hCoV-OC43 вперше описали ще в 1960-х роках, після чого в експериментах на добровольцях була показана їх здатність викликати ГРВІ, розповів лікар педіатр Роман Шиян.

До теми: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Коронавіруси – це Коронавіруси – це велика група вірусів, викликають захворювання людини та тварин.

Дослідження 1970-1980-х років демонструють, що вищезгадані віруси є збудниками від 5 до 15% всіх ГРВІ у людини. Приблизно у 50% людей хвороба протікає безсимптомно, а в інших викликає респіраторну інфекцію, яку неможливо відрізнити від інших ГРВІ.

В поле зору ЗМІ коронавіруси потрапили у 2002-2003 роках, коли в Південному Китаї спалахнула атипова пневмонія SARS. Збудником цього захворювання виявився раніше невідомий коронавірус SARS-CoV. До закінчення спалаху коронавірусу, в липні 2003 року було зареєстровано 8,096 випадків захворювання і 774 смерті в 30 країнах світу (смертність – 9,6%).

Джерело цього вірусу так і не виявили. Схожі коронавіруси були знайдені у тваринах, що продаються на південнокитайських ринках. Натомість у багатьох працівників цих ринків були виявлені антитіла проти цього вірусу.

Кажани є безсимптомними носіями схожих коронавірусів. З 2004 року не було жодного повідомлення про нові випадки захворювання людини інфекцією, викликаних коронавірусом SARS-CoV. Втім після цього спалаху було описано ще кілька незнайомих поширених коронавірусів людини: HCoV-NL63 і HCoV-HKU1. Коронавірус HCoV-NL63 часто ставав причиною грипу у дітей віком до 3 років.

Наступного разу коронавіруси широко обговорювалися у ЗМІ у 2012-2014, коли з'явився близькосхідний респіраторний синдром MERS, збудником якого є коронавірус MERS-CoV. Вчені вважать, що джерелом цієї інфекції є верблюди, адже понад 90% верблюдів Близького Сходу мають антитіла проти цього вірусу. Вірус здатний передаватися від людини до людини, втім ця здатність набагато нижча, ніж у SARS-CoV, й для передачі інфекції потрібен тісніший контакт. До березня 2017 року було зареєстровано близько 2,000 випадків захворювання і близько 700 летальних випадків у 27 країнах (смертність близько 35%).

Востаннє коронавіруси почали масово обголюватись у 2020 році, коли в китайському містечку Ухань спалахнув коронавірус 2019-nCoV.

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