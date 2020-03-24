Що зробив Китай, аби перемогти коронавірус

У провінції Хубей, звідки коронавірус Covid-19 поширився на весь світ, скасували карантин. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці. Попри те, що усі країни були проінформовані про нову недугу, вони не змогли до неї підготуватися. Чому Китаю вдалося, а Європа поки що погано справляється з новим викликом – читайте далі.

Китай проти коронавірусу

Місто Шиянь розташоване у китайській провінції Хубей. Тій самій, звідки розпочалася пандемія коронавірусу. Проте вже зараз місто налагоджує звичне життя. І повертається до основного заробітку – туризму, відновлюючи популярні маршрути для відвідувачів.

Цікаво Спад коронавірусу: частину Великої китайської стіни відкрили для туристів

"Ми надолужуємо втрачений час, щоб якнайшвидше відновити ринок і підвищити ефективність туристичної галузі. Тож зосередимо свої зусилля на економічному розвитку. І на тому, аби контролювати епідемію", – заявила Біан Цзя, керівник культурно-туристичного відділу.

Важливо! Серед усіх заражених в Китаї 90% вже одужали. Впродовж останніх днів лише десятки підхопили вірус.

Як Китай боровся з вірусом? В провінції Хубей кожному присвоїли цифровий код здоров'я, залежно від ризику заразитися. Тим, в кого він червоного кольору, забороняли покидати дім. Відстежували всіх, хто контактував з хворими. Потенційно заражених ізолювали вдома, а їхні двері опечатували.

Виїжджати з Хубею заборонили. Тих, кому це нелегально вдавалося, відловлювали і закривали в приміщеннях. Проявили китайці під час боротьби й оперативність. Лікарню, яка приймає інфікованих, вдалося звести лише за вісім днів.

Як в Ухані будували лікарню для хворих коронавірусом: дивіться відео

На вулицях всі носили маски. Адже якщо ти в ній, ти не міг заразити інших. Не економили в Китаї і на тестах. Брати приклад з Китаю закликають в Всесвітній організації охорони здоров'я.

Досвід Італії

Італійське місто Во Еуганіо, де зафіксували першу смерть в Італії, взяло приклад з Китаю. Усіх, а це понад 3 тисяч людей, протестували двічі. В такий спосіб змогли ізолювати заражених. Зараз місто побороло коронавірус.

А от сама Італія несерйозно поставилася до епідемії. Молодь насміхалася з ризику захворіти і активно відвідувала масові заходи. Навіть влада нехтувала правилами.

Лідер Демократичної партії закликав насолоджуватися життям. "Не втрачайте своїх звичок. Наша економіка сильніша за страх. Тому виходимо на аперитив, каву і піцу", – переконував він. А вже через десять днів зізнався, що підхопив коронавірус.

Коронавірус в Італії: що відомо? За останні кілька днів смертність в Італії від коронавірусу зменшувалась. Проте 24 березня ситуація знову змінилася – померли 743 людини. Загалом в країні від Covid-19 померли 6 820 людей з 69 176 хворих. Натомість одужали вже 8 326 людей.



Відомо також, що в Італії на коронавірус захворіли щонайменше 2629 медпрацівників, 13 з яких померли. За попередніми даними, кількість хворого медперсоналу в країні становить 8,3% від загальної кількості заражень.



Італійський уряд збільшив розмір штрафу за порушення карантину. Відтепер за недотримання вимог карантинних обмежень доведеться заплатити від 400 до 3000 євро, залежно від випадку. Раніше розмір такого штрафу складав 206 євро.

Комунікабельна нація не зберігала дистанцію і не зраджувала звичці вітатися поцілунком. Далося в знаки й те, що Італія – найстаріша нація в Європі. Тож тяжко хворих, яким потрібні апарати для підтримки легенів, неможливо ними забезпечити.

Працюємо в стані сильного стресу і напруги. Психологічна напруженість зашкалює. На жаль, не можемо стримати ситуацію в Ломбардії. Там високий рівень зараження, ми вже не рахуємо мертвих,

– розповіла італійська медсестра Даніела.

До слова, несерйозно до коронавірусу поставилася і Британія. Спочатку уряд вирішив, що потрібно дати можливість перехворіти всім – щоб виробити колективний імунітет. Проте швидко змінив думку і оголосив суворий карантин.