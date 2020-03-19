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Щоб зупинити коронавірус треба 18 місяців світового карантину: дослідження

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Карантин через коронавірус: скільки часу триватиме / espiral21.com

Намагаючись зупинити поширення китайського коронавірусу, країни по всьому світу вводять заборони на переміщення і масові заходи. Однак, як показує нове дослідження фахівців з Імперського коледжу Лондона, щоб ці заходи спрацювали, вони повинні тривати 18 місяців або більше.

Дослідники, про роботу яких розповідає Business Insider, проаналізували поширення коронавірусу Covid-19 у Великобританії і США та прийшли до висновку, що ізоляція усіх заражених і заборона на масові зібрання можуть скоротити число смертей вдвічі. Однак для цього жорсткі заходи повинні залишатися в силі до тих пір, поки не з'явиться вакцина.

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За словами авторів дослідження, якщо карантинні заходи будуть ослаблені до впровадження вакцини, швидкість поширення вірусу і смертність від нього швидко повернуться до початкових рівнях. Зокрема, нова хвиля епідемії може накрити Китай, де число заражень вдалося знизити до мінімуму.

На жаль, епідеміологи не врахували, чи зможе економіка витримати 18 місяців жорстких карантинних заходів. 

Відтак, деякі країни переглянули ймовірність продовження карантину.New York Times повідомив, що план американського уряду тепер передбачає, що епідемія триватиме не менше півтора року і буде розвиватися кількома хвилями

Крім того, план закликає прийняти Закону про оборонну промисловість, який дозволить перенаправити промислові ресурси на програми національної безпеки. Це дозволить ефективно реагувати на такі наслідки, як колапс системи охорони здоров'я і брак продуктів чи  медикаментів.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що планує прийняти більш суворі заходи щодо стримування коронавірусу. 


Карантинні заходи в Україні/Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування дослідження
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